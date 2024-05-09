Bolu’da gençlerden çevresel uyarı! "Tükettikçe Tükeniyoruz"

İklim Uzmanlarından Önemli Mesajlar

Panelde, İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. İlhan Sağsen ve Prof. Dr. Fatih Aydın gibi isimler, iklim değişikliğinin etkileri ve mücadele yöntemleri üzerine bilgiler paylaştı. Sağsen, iklim değişikliğinin yağış ve sıcaklık modellerini bozduğunu ve doğal afetlerin artışına neden olduğunu vurguladı.

Farkındalık Artıyor, Gençler Öncü Oluyor

Sağsen, özellikle gençlerin bu konudaki farkındalığının artmasının önemine işaret ederek, Bolu'daki okullarda iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapacaklarını belirtti. Etkinliklerin amacının geniş kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.

Ormanların ve Ekolojinin Korunması Hayati

Doç. Dr. Sağsen ayrıca, ormanların dünya için büyük önem taşıdığını, karbon yutakları olarak ekolojik dengenin korunmasında kritik rol oynadığını dile getirdi. Türkiye ve dünya genelinde ekolojik önlemlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

İklim Krizi ve Toplumun Rolü

İklim krizine karşı alınması gereken önlemler ve toplumsal değişimler hakkında da konuşan Sağsen, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin ve tek kullanımlık plastiklerden vazgeçilmesinin önemine değindi.