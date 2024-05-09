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Bolu’da gençlerden çevresel uyarı! "Tükettikçe Tükeniyoruz"

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok" başlıklı bir panel düzenledi. Panel, geniş öğrenci ve öğretmen katılımıyla gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da gençlerden çevresel uyarı! "Tükettikçe Tükeniyoruz"
Bolu’da gençlerden çevresel uyarı! "Tükettikçe Tükeniyoruz"
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İklim Uzmanlarından Önemli Mesajlar

Panelde, İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. İlhan Sağsen ve Prof. Dr. Fatih Aydın gibi isimler, iklim değişikliğinin etkileri ve mücadele yöntemleri üzerine bilgiler paylaştı. Sağsen, iklim değişikliğinin yağış ve sıcaklık modellerini bozduğunu ve doğal afetlerin artışına neden olduğunu vurguladı.

Bolu’da gençlerden çevresel uyarı!

Farkındalık Artıyor, Gençler Öncü Oluyor

Sağsen, özellikle gençlerin bu konudaki farkındalığının artmasının önemine işaret ederek, Bolu'daki okullarda iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapacaklarını belirtti. Etkinliklerin amacının geniş kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.Bolu’da gençlerden çevresel uyarı!

Ormanların ve Ekolojinin Korunması Hayati

Doç. Dr. Sağsen ayrıca, ormanların dünya için büyük önem taşıdığını, karbon yutakları olarak ekolojik dengenin korunmasında kritik rol oynadığını dile getirdi. Türkiye ve dünya genelinde ekolojik önlemlerin artırılması gerektiğini ifade etti.Bolu’da gençlerden çevresel uyarı!

İklim Krizi ve Toplumun Rolü

İklim krizine karşı alınması gereken önlemler ve toplumsal değişimler hakkında da konuşan Sağsen, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin ve tek kullanımlık plastiklerden vazgeçilmesinin önemine değindi.Bolu’da gençlerden çevresel uyarı!

# türkiye

09 May 2024 - 10:11 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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