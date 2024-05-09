09 May 2024 - 10:20- Asayiş G:

19 Yıl sonra adalet! Bolu'daki faili meçhul olayında gizem çözüldü! Zanlı yakalandı

Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde yaşanan ve tam 19 yıl boyunca faili meçhul kalan bir cinayet vakası, sonunda aydınlığa kavuştu. 2005 yılında gerçekleşen bu esrarengiz olay, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin titiz çalışmaları sonucu çözüldü.

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19 Yıl sonra adalet! Bolu'daki faili meçhul olayında gizem çözüldü! Zanlı yakalandı mask
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Gizemli Olayın Perde Arkası

12 Mayıs 2005'te Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki S.D. ölü olarak bulunmuştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yapılan ilk incelemelerde S.D.'nin bir cinayete kurban gittiğini belirlemişti. Bu vaka, uzun yıllar boyunca yerel güvenlik güçlerinin gündemini meşgul eden bir dava olarak kalmıştı.

19 Yıl sonra adalet! Bolu'daki faili meçhul olayında gizem çözüldü! Zanlı yakalandı

Uzun Soluklu Soruşturma Sonuç Verdi

Bolu polisi, 19 yıl süren karmaşık ve detaylı soruşturmalar sonucunda, cinayet zanlısını tespit etmeyi başardı. Bolu'da yaşamaya devam eden İ.Ç. (42), polis ekiplerinin sıkı takibi ve yürütülen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, bu başarısıyla halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.
# polis

09 May 2024 - 10:20 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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