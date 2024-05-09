19 Yıl sonra adalet! Bolu'daki faili meçhul olayında gizem çözüldü! Zanlı yakalandı

Gizemli Olayın Perde Arkası
12 Mayıs 2005'te Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki S.D. ölü olarak bulunmuştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yapılan ilk incelemelerde S.D.'nin bir cinayete kurban gittiğini belirlemişti. Bu vaka, uzun yıllar boyunca yerel güvenlik güçlerinin gündemini meşgul eden bir dava olarak kalmıştı.
Uzun Soluklu Soruşturma Sonuç Verdi
Bolu polisi, 19 yıl süren karmaşık ve detaylı soruşturmalar sonucunda, cinayet zanlısını tespit etmeyi başardı. Bolu'da yaşamaya devam eden İ.Ç. (42), polis ekiplerinin sıkı takibi ve yürütülen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü, bu başarısıyla halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.