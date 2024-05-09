19 Yıl sonra adalet! Bolu'daki faili meçhul olayında gizem çözüldü! Zanlı yakalandı

Gizemli Olayın Perde Arkası

12 Mayıs 2005'te Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki S.D. ölü olarak bulunmuştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yapılan ilk incelemelerde S.D.'nin bir cinayete kurban gittiğini belirlemişti. Bu vaka, uzun yıllar boyunca yerel güvenlik güçlerinin gündemini meşgul eden bir dava olarak kalmıştı.

Uzun Soluklu Soruşturma Sonuç Verdi

Bolu polisi, 19 yıl süren karmaşık ve detaylı soruşturmalar sonucunda, cinayet zanlısını tespit etmeyi başardı. Bolu'da yaşamaya devam eden İ.Ç. (42), polis ekiplerinin sıkı takibi ve yürütülen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, bu başarısıyla halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.