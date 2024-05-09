Bolu’da işletmelere sürpriz fiyat ve etiket kontrolleri

Bolu'da tüketici koruma denetimleri artıyor. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, valilik koordinasyonunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı yönetmeliklerine göre, yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi tüketici hizmeti veren işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Denetimlerin odak noktası

Denetimler, özellikle fiyat etiketleri, kasa ve raf fiyatları arasındaki uyumsuzluklar, haksız fiyat artışları ve işletmelerin uyguladıkları tarife ile fiyat listelerini kapsamaktadır. Bolu genelindeki bu denetimler, tüketicilerin mağdur olmaması ve piyasa düzeninin korunması için yapılmaktadır.

Denetim sürekliliği

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu denetimler yıl boyunca düzenli olarak devam etmekte ve tüketici haklarını etkin bir şekilde korumayı hedeflemektedir. Denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler derhal işlem görerek, tüketici lehine çözümlenmektedir.

Tüketicilerin şikayet bildirim kanalları

Tüketiciler, karşılaştıkları haksız fiyat artışı ve diğer tüketici hakları ihlalleri durumunda, ALO 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA), CİMER üzerinden veya yazılı olarak doğrudan Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetlerini iletebilirler. Bu kanallar, tüketici şikayetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde ele alınmasını sağlamaktadır.

Tüketici haklarına kolay erişim

Bolu İl Müdürlüğü, tüketicilere haklarına kolay erişim sağlamak için çeşitli iletişim ve bilgilendirme kanallarını etkin kullanmaktadır. Bu sayede tüketiciler, haklarını daha iyi anlayabilir ve gerektiğinde bu haklarını savunabilirler.

Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme

Gerçekleştirilen denetimler ve şikayet mekanizmaları, toplumda tüketici hakları konusunda bir farkındalık yaratmayı ve tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu süreç, toplumun tüketici haklarını daha aktif bir şekilde korumasına olanak tanımaktadır.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, tüketici haklarının korunması yönünde denetimleri sıkılaştırarak devam etme niyetinde. Bu denetimlerin devamı, tüketicilerin güvenli ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapmalarını sağlayacak ve piyasa düzeninin korunmasına katkıda bulunacak.