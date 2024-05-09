2024 Yerel Seçimleri sandık görevlileri ücretlerini ne zaman ve nereden alacak?

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası, sandık görevlileri, ücretlerinin ne zaman ve hangi hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görevlilerin ücretlerini ne zaman ödeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Görevliler, sandık başında yürüttükleri oy kullanımı, kimlik kontrolü ve sayım işlemleri için ücretlerini sabırsızlıkla bekliyor.

YSK'nın ödeme planı

Her seçim sonrasında olduğu gibi, YSK'nın ödeme tarihleri büyük bir merak konusu. Önceki yıllarda görevli ücretleri genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra ödenmiştir. Bu seçim sonrasında da benzer bir süreç bekleniyor, fakat kesin tarihler için YSK'nın resmi bir duyurusu gerekiyor.

Görevlilere ödenecek miktarlar

2024 Yerel Seçimlerinde sandık kurulu başkanları 2.947 TL, sandık memurları 2.088 TL, partili üyelere 696 TL, bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak. Bu miktarlar, seçim günü üstlenilen sorumlulukların karşılığı olarak belirlenmiştir.

Ücretlerin yatırılacağı banka hesapları

Sandık görevlisi ücretleri, ilgili il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak olan Ziraat Bankası veya Halkbank hesaplarına yatırılacak. Görevliler, ödemelerini bu banka hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Beklenen ödeme tarihleri

YSK, genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra sandık görevlilerinin ücretlerini yatırır. 2024 Yerel Seçimleri için de Mayıs ayının ikinci haftası gibi bir zaman dilimi öngörülüyor. Ancak, bu tarihler YSK'nın yapacağı resmi açıklama ile kesinleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri nasıl sorgulanır?

YSK, bir sorgulama ekranı sunmamakla birlikte, ödemeler banka hesaplarına yatırıldığında, görevliler ilgili bankaların internet şubeleri veya mobil uygulamaları üzerinden bu ödemeleri sorgulayabilirler.

Yerel seçimlerin demokratik süreci

31 Mart 2024'te Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçede ve 390 belde belediye başkanı, 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçildi. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katılımıyla gerçekleşen bu demokratik süreç, YSK'nın planlamasıyla sandık görevlilerinin ödemelerini de içermektedir.