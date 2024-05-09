Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli? Sağlık için ultraviyole koruması şart mı?

Göz Sağlığı İçin Doğru Güneş Gözlüğü Seçimi Hayati Önem Taşıyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımı da artmaktadır. Ancak uzmanlar, gözlük seçiminde sadece estetik değil, sağlık açısından da dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Op. Dr. Belgin Ekmekçiler ve diğer uzmanlar, güneş gözlüğü seçiminin, ultraviyole ışınlardan korunma özelliğine sahip olmasının şart olduğunu vurguluyor.

Ultraviyole Blokajı Olmayan Gözlükler Sağlık İçin Tehlike Oluşturabilir

Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, gözlük seçiminde karşılaşılan en büyük yanılgının, güneş gözlüklerinin sadece bir aksesuar olarak görülmesi olduğunu belirtiyor. Ekmekçiler, "Güneş gözlüğünün asıl işlevi ultraviyole ışınlarını bloke etmektir. Bu özelliği olmayan gözlükler, göz bebeğini büyüterek zararlı ultraviyole ışınlarının daha fazla göze girmesine neden olabilir" dedi. Bu durum, göz sağlığı için ciddi riskler oluşturarak, katarakt ve retinada hasar gibi sorunlara yol açabilir.

Her Koyu Renkli Gözlük Güneşten Koruyucu Değildir

Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Erdoğan, güneş gözlüğünün yıl boyunca kullanılması gereken bir koruyucu olduğunu belirterek, "Güneş gözlüğü camlarının koyu renkli olması, mutlaka ultraviyole koruması sağladığı anlamına gelmez. Ultraviyole koruması, özel bir işlemle sağlanır ve bu, camın renkle ilgili değildir" şeklinde konuştu. Erdoğan, tüketicilerin Sağlık Bakanlığı denetimindeki optisyenlerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yaptı.

Güneş Gözlüğü Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ultraviyole Blokajı: Gözlüğün ultraviyole ışınlarını %100 bloke ettiğine dair belgeleri kontrol edin.

CE İşareti: Avrupa standartlarına uygunluk gösteren CE işaretinin olup olmadığını kontrol edin.

Kalite ve Garanti: Gözlüğün kalitesi ve garanti koşulları hakkında bilgi edinin.

Uzman Tavsiyesi: Gözlük alımında mutlaka bir göz sağlığı uzmanının görüşünü alın.

Sağlık İçin Doğru Seçim Yapın

Gözlük kullanıcılarından Çağrı Eren gibi birçok kişi, sıcak yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmanın zorunlu olduğunu dile getiriyor. Ancak doğru güneş gözlüğü seçimi yapmanın göz sağlığını korumak adına kritik olduğunu unutmamak gerekir. Uzmanlar, güneş gözlüğü seçiminde estetikten ziyade sağlık yönünün öncelikli olması gerektiğini vurgulamaktadır.