Şampiyon Göztepe’nin Şampiyon futbolcuları Göztepe’nin Süper Lig’e çıkışını değerlendirdi

Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Göztepe, hem sahada hem de gönüllerde şampiyonluğu elde etti. Takım kaptanı İsmail Köybaşı ve oyuncular Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız, Kenneth Obinna Mamah, basın mensuplarıyla Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde bir araya gelerek bu büyük başarının detaylarını paylaştı. Köybaşı, geçen sezonun zorluklarını geride bırakarak, bu sezon başından itibaren Süper Lig hedefine kitlendiklerini ve bu hedefe ulaşmanın mücadele dolu bir yolculuk olduğunu belirtti.

İsmail Köybaşı: “ Türkiye’nin sempatisini kazandık”

Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinin sadece sportif bir başarı olmadığını vurgulayan Köybaşı, takım olarak tüm Türkiye'nin sempatisini kazandıklarını ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek ve ilgiyle, Göztepe'nin çok daha büyük bir aile olduğunu hissettiklerini söyledi. Köybaşı, Göztepe, tarihiyle ve kültürüyle bütünleşmiş bir kulüp olarak hak ettiği yerde yeniden dedi ve ekledi Bu başarı, yeni hayallerin kapısını aralıyor.

Taha Altıkardeş: “Süper Lig'de kalıcı olacağız”

Sezona başlarken belirledikleri hedeflere ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Taha Altıkardeş, bu başarının tüm takım çalışmalarının bir sonucu olduğunu dile getirdi. Süper Lig'de de başarılarını sürdürmeyi ve ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Altıkardeş, Göztepe taraftarlarının desteğinin bu süreçte büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Ahmed Ildız: “Şampiyonluk için buradayız”

Ahmed Ildız, Göztepe'ye transfer olurken şampiyonluk hedefiyle geldiğini ve sezon boyunca bu hedef doğrultusunda mücadele ettiklerini anlattı. Ildız, taraftarların inancı ve desteğiyle zorlu maçları geride bıraktıklarını ve takım olarak şampiyonluğu hak ettiklerini ifade etti. Süper Lig’deki yerlerini sağlamlaştırarak, gelecek sezonlara da iddialı bir giriş yapmayı planladıklarını belirtti.

Obinna Mamah: “Süper Lig'de iz bırakacağız”

Kenneth Obinna Mamah, Göztepe'nin Süper Lig'deki yerini hak ettiğini ve burada başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Mamah, Süper Lig'e sadece yükselmek için değil, iz bırakmak ve başarılarımızı taçlandırmak için buradayız. Umarım ilerleyen zamanlarda Şampiyonlar Ligi gibi daha büyük başarılara adım atarız şeklinde konuştu.