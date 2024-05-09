Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?

Trendyol 1. Lig şampiyonu Göztepe, Süper Lig'e yükselme başarısının ardından gözünü daha büyük hedeflere dikti. Sportif Direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mance, Göztepe'nin Süper Lig'de kalıcı olmak ve başarılarına yeni başarılar eklemek için güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Göztepe'nin ikinci sezon başarısı

Mance, Göztepe'ye katıldığı ilk günden itibaren kulübün parlak bir geleceğe sahip olduğuna inandığını ve bunun için çalıştıklarını vurguladı. "İlk sezonumuzu geçiş sezonu olarak gördük ve bu sezon içinde Mehmet Sepil'in oluşturduğu organizasyona önemli takviyeler yaptık. Şimdi ise Süper Lig'de üst sıraları hedefliyoruz," dedi.

Taraftar sevgisi ve stadyum atmosferi

Göztepe'nin Sportif Direktörü, taraftarların takıma olan bağlılığından övgüyle bahsetti. Mance, "Stadyumumuza her geldiğimizde, taraftarlarımızın yarattığı atmosfer sayesinde kendimizi çok özel hissediyoruz. Bu atmosferi yaşamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden tanıdıklarımı maçlara davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Süper Lig'in rekabetçi yapısı

Ivan Mance, Süper Lig'in zengin ve mücadeleci kulüplerle dolu olduğunu ancak bu durumdan çekinmediklerini ifade etti. "Süper Lig'de başarılı olacak bir takım kurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Zaten mevcut takımımızda sağlam bir temel var, üzerine eklemeler yaparak ilerleyeceğiz," dedi.

Transfer politikası ve gelecek planları

Mance, takımın ana iskeletini koruyarak, sistemlerine ve kulübün değerlerine uygun oyuncuları kadroya katma niyetinde olduklarını belirtti. "Önemli olan, yıldız oyuncular yerine, sisteme uyum sağlayacak ve burada başarılı olmak için mücadele edecek oyuncuları getirmek," diyerek transfer politikaları hakkında bilgi verdi.