- Spor

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Süper Lig’e hazır güçlü bir takım oluşturmak için kolları sıvadıklarını açıkladı. İşte Mance'in planları ve Göztepe'nin Süper Lig stratejisi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak? mask
Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?
Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig şampiyonu Göztepe, Süper Lig'e yükselme başarısının ardından gözünü daha büyük hedeflere dikti. Sportif Direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mance, Göztepe'nin Süper Lig'de kalıcı olmak ve başarılarına yeni başarılar eklemek için güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?

Göztepe'nin ikinci sezon başarısı

Mance, Göztepe'ye katıldığı ilk günden itibaren kulübün parlak bir geleceğe sahip olduğuna inandığını ve bunun için çalıştıklarını vurguladı. "İlk sezonumuzu geçiş sezonu olarak gördük ve bu sezon içinde Mehmet Sepil'in oluşturduğu organizasyona önemli takviyeler yaptık. Şimdi ise Süper Lig'de üst sıraları hedefliyoruz," dedi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?

Taraftar sevgisi ve stadyum atmosferi

Göztepe'nin Sportif Direktörü, taraftarların takıma olan bağlılığından övgüyle bahsetti. Mance, "Stadyumumuza her geldiğimizde, taraftarlarımızın yarattığı atmosfer sayesinde kendimizi çok özel hissediyoruz. Bu atmosferi yaşamak için Hırvatistan'dan ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden tanıdıklarımı maçlara davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance açıkladı: Göztepe Süper Lig için nasıl kadro kuracak?

Süper Lig'in rekabetçi yapısı

Ivan Mance, Süper Lig'in zengin ve mücadeleci kulüplerle dolu olduğunu ancak bu durumdan çekinmediklerini ifade etti. "Süper Lig'de başarılı olacak bir takım kurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Zaten mevcut takımımızda sağlam bir temel var, üzerine eklemeler yaparak ilerleyeceğiz," dedi.

Transfer politikası ve gelecek planları

Mance, takımın ana iskeletini koruyarak, sistemlerine ve kulübün değerlerine uygun oyuncuları kadroya katma niyetinde olduklarını belirtti. "Önemli olan, yıldız oyuncular yerine, sisteme uyum sağlayacak ve burada başarılı olmak için mücadele edecek oyuncuları getirmek," diyerek transfer politikaları hakkında bilgi verdi.

# zengin, avrupa

09 May 2024 - 10:59 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL