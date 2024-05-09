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Trabzonspor’da Umut Bozok kendine geldi: Fatih duble yaparak göz doldurdu!

Trabzonspor'un forveti Umut Bozok, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fatih Karagümrük karşısında iki gol atarak formunu tekrar kazandı. Süper Lig'deki zorlu sezonundan sonra gelen bu performans, taraftarları heyecanlandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor’da Umut Bozok kendine geldi: Fatih duble yaparak göz doldurdu! mask
Trabzonspor’da Umut Bozok kendine geldi: Fatih duble yaparak göz doldurdu!
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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Umut Bozok, beklenen büyük çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final rövanş maçında kaydettiği iki golle, hem takımına önemli bir galibiyet kazandırdı hem de kişisel moralini yükseltti.

Trabzonspor’da Umut Bozok kendine geldi: Fatih duble yaparak göz doldurdu!

Beklentilerin altında kalan bir sezon

Süper Lig'de geçmiş sezonlarda Kasımpaşa adına gol krallığına oynayan Umut Bozok, büyük umutlarla transfer olduğu Trabzonspor'da beklenen etkiyi bir türlü yaratamadı. Trabzonspor forması altında çıktığı 49 resmi maçta 13 gol atabilen Bozok, bu sezon ligde sadece 1 gol bulabildi. Ancak tecrübeli oyuncu, kupada eski günlerini hatırlatan bir performans sergileyerek umut vaat etti.

Trabzonspor’da Umut Bozok kendine geldi: Fatih duble yaparak göz doldurdu!

Kupa maçında gösterdiği performans

Fatih Karagümrük ile oynanan kritik Türkiye Kupası maçında Umut Bozok, attığı iki golle adeta sahneye çıktı. Bu maç, Bozok için bir dönüm noktası olabilir. Ligdeki düşük performansını geride bırakıp kupada sergilediği bu etkili oyun, onun yeniden yükselişe geçebileceğinin bir işareti olarak görülüyor.

Rakiplerine karşı durumu

Trabzonspor'un diğer forvet oyuncuları ise Bozok'tan daha iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor. Enis Destan, bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 9 gol atarken, Onuachu ise 22 maçta 13 golle takımının en golcü ismi oldu. Ancak Bozok'un bu son performansı, onun da takımdaki yerini sağlama almasına yardımcı olabilir.

Yeni bir başlangıç olabilir

Umut Bozok'un Türkiye Kupası'ndaki bu çıkışı, hem kendisi hem de Trabzonspor için yeni bir başlangıç olabilir. Özellikle ligde zorlanan Bozok için Fatih Karagümrük maçı, kendini ispatlama ve eski güvenilir performansına dönüş yapma fırsatı sunmuş oldu. Trabzonspor taraftarları, bu performansın devamını merakla bekliyor.

# türkiye

09 May 2024 - 11:24 Trabzon- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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