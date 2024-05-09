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Bolu vefat edenler.. 09 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 09 Mayıs 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 09 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MUSTAFA GÜL

Dereceören Köyü halkından, Borazanlar Mahallesinde ikamet eden, Hatice GÜL’ün eşi, İbrahim, Adem, Sevgi ve Sevim GÜL’ün babaları;

Cenazesi bugün Borazanlar Camii’nde saat 11:00 da kılınacak, cenaze namazından sonra Borazanlar Mezarlığına defnedilecektir.

ŞERİFE BAKAN

Yenicepınar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yenicepınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

PERİYAN SEVİM

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Akçakoca Tepe Köyü mezarlığına defnedilecektir.

BAYRAM KOCABAŞ

Dörtdivan İlçesi Çardak Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Dörtdivan Çardak Köyü mezarlığına defnedilecektir.

HESNA BÜYÜKBONCUK

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Sakarya Taraklı merkez mezarlığına defnedilecektir.
# düzce

09 May 2024 - 11:33 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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