Bolu vefat edenler.. 09 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MUSTAFA GÜL
Dereceören Köyü halkından, Borazanlar Mahallesinde ikamet eden, Hatice GÜL’ün eşi, İbrahim, Adem, Sevgi ve Sevim GÜL’ün babaları;
Cenazesi bugün Borazanlar Camii’nde saat 11:00 da kılınacak, cenaze namazından sonra Borazanlar Mezarlığına defnedilecektir.
ŞERİFE BAKAN
Yenicepınar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yenicepınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
PERİYAN SEVİM
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Akçakoca Tepe Köyü mezarlığına defnedilecektir.
BAYRAM KOCABAŞ
Dörtdivan İlçesi Çardak Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Dörtdivan Çardak Köyü mezarlığına defnedilecektir.
HESNA BÜYÜKBONCUK
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Sakarya Taraklı merkez mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.