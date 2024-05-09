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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman işçilerine iş güvenliği ve üretim teknikleri üzerine eğitim verdi. Eğitim, uygulamalı bilgilerle desteklendi ve işçi güvenliğini artırmayı hedefledi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi mask
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi
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Uzmanlardan Sahada Eğitim

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman işçileri ve teknik personeline yönelik önemli bir eğitim programı düzenledi. Bu eğitim, iş güvenliği ve üretim teknikleri konularında bilgi ve becerilerin artırılmasına odaklandı. Uluçay Orman İşletme Şefliğinde gerçekleştirilen eğitimin birinci aşamasında, katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri başta olmak üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun davranışlar hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca, ağaçların standartlara uygun şekilde nasıl boylandığı ve değerlendirileceği konusunda da eğitimler yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi

Karşılıklı Bilgi Alışverişi ve Sorun Çözme

Katılımcılar, sahada karşılaştıkları sorunları dile getirme ve bu sorunlar üzerine tartışma fırsatı buldu. Bu etkileşimli ortam, eğitimin verimliliğini artırarak, katılımcıların karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamalarını ve çözüm üretmelerini sağladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi

Mudurnu'da İkinci Aşama Eğitim

Eğitimin ikinci aşaması Mudurnu Merkez Orman Emvali Deposu'nda devam etti. Burada üretimde görevli şef ve memurlar, standardizasyon, ölçüm ve tasnif işleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, 2024 yılı için belirlenen programların iş termin planına uygun olarak uygulanması konusunda gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bu planlamayla kazasız ve verimli bir çalışma dönemi hedefleniyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi

Yılın Eğitim Vurgusu: Güvenlik ve Verimlilik

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği bu eğitimler, sahadaki çalışanlar için büyük önem taşıyor. Eğitimler, orman işçilerinin güvenliğini sağlamak ve üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla yapılan yatırımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Eğitim sonunda, katılımcılardan alınan geri bildirimler ve öneriler, gelecek eğitimlerin daha da etkili olmasını sağlayacak şekilde değerlendirilecek.Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden iş güvenliği ve üretimde ustalık eğitimi

# eğitim, mudurnu

09 May 2024 - 11:55 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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