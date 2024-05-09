Bolu'da Bir Doğaseverin Heyecanlı Macerası

Bolu’da doğayla baş başa kalmak için ormanda kamp kuran Abdullah Aksoy, ormanda karşılaştığı bir ayının izini sürdü ve onu yuvasında fotokapanla görüntülemeyi başardı. Aksoy'un bu doğa macerası, hem heyecan verici hem de doğa belgeseli niteliğinde önemli anlara sahne oldu.

Ayının İzinde Bir Macera

Doğa tutkunu Abdullah Aksoy, kamp yaptığı Bolu ormanlarında gezerken bir ayı fark etti. Ayıyı gözlemlemek ve doğal ortamında belgelemek isteyen Aksoy, ayının peşine düştü. Ayıyı yakından incelemek için ağaçlara fotokapan yerleştiren Aksoy, bu sayede ayının gizli yaşamını kayda almayı başardı.

Ayının Yuvası: Doğal Mimarlık Örneği

Aksoy'un keşfettiği ayı yuvası, doğal mimarinin çarpıcı örneklerinden birini sunuyor. Ayı, ağaçları kullanarak kendine sıcak ve güvenli bir yuva yapmış. Aksoy, yuva çevresinde ayının pençe izlerini de gözlemleyerek bu büyüleyici canlının yaşam alanını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Doğa ile Uyum İçinde Bir Belgesel Çekimi

Aksoy, yaşadığı bu tecrübeyi, doğayı rahatsız etmeden, bir doğa belgeseline dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu süreçte, ayıyı gözlemlemek için gelişmiş fotokapan teknolojisinden faydalandı. Ayının gece yuvasına dönüş anları, Aksoy'un kurduğu fotokapan tarafından başarıyla kaydedildi.

Abdullah Aksoy, bu deneyimini "İnsan gibi yaşıyor, kendisine yatak yapmış ve ağaçları birbirine geçirerek barınak yapmış. İlk defa böyle bir şey görüyorum ve inanamadım," diyerek ifade etti. Bu macera, doğa ile iç içe olmanın ve vahşi yaşamı belgelemenin heyecanını ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.