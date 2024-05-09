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Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı

Zonguldak'ta doğaya 600 yırtıcı böcek bırakılarak, gal arısının zararlarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Kestane üretimi ve biyo-çeşitlilik koruma altında.

İhlas Haber Ajansı
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Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı
Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı
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Etkin Mücadele Başladı

Zonguldak, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olarak bilinir. Son yıllarda bölge, Çin menşeili zararlı bir böcek türü olan gal arısının neden olduğu ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Kestane ağaçlarına büyük zarar veren bu zararlıya karşı mücadele için Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü Şirinköy bölgesinde önemli bir adım atıldı.

Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı

600 Yırtıcı Böcek Doğaya Salındı

Yerel yönetimler ve orman müdürlüğü işbirliğiyle, gal arısının kestane ağaçlarına verdiği zararı engellemek amacıyla 600 adet "Torymus sinensis" isimli yırtıcı böcek doğaya salındı. Bu çevreci müdahale, kestane ağaçlarını korumayı ve doğal dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır.Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı

Biyo-Mücadelede Umut Verici Gelişmeler

2014 yılında Türkiye'de ilk kez Yalova ve Bursa'da görülen gal arısı, özellikle kestane ağaçlarının tomurcuklarında yumurta bırakarak çoğalmakta ve ağaçların çiçek açmasını engellemektedir. Bu durum, hem kestane rekoltesinin düşmesine hem de kestane balı üretiminin azalmasına yol açmaktadır. Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı

Sürekli Mücadele ve Denetim

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan ve ilgili personelin katılımıyla yapılan açıklamada, bölgede biyolojik denge sağlanıncaya kadar faydalı böcek salımının devam edeceği bildirildi. Bu sürekli mücadele, gal arısının zararlarını minimize ederek bölge kestanesinin korunması için büyük önem taşımaktadır.

# türkiye

09 May 2024 - 12:17 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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