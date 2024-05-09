Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı

Etkin Mücadele Başladı
Zonguldak, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olarak bilinir. Son yıllarda bölge, Çin menşeili zararlı bir böcek türü olan gal arısının neden olduğu ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Kestane ağaçlarına büyük zarar veren bu zararlıya karşı mücadele için Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü Şirinköy bölgesinde önemli bir adım atıldı.
600 Yırtıcı Böcek Doğaya Salındı
Yerel yönetimler ve orman müdürlüğü işbirliğiyle, gal arısının kestane ağaçlarına verdiği zararı engellemek amacıyla 600 adet "Torymus sinensis" isimli yırtıcı böcek doğaya salındı. Bu çevreci müdahale, kestane ağaçlarını korumayı ve doğal dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır.
Biyo-Mücadelede Umut Verici Gelişmeler
2014 yılında Türkiye'de ilk kez Yalova ve Bursa'da görülen gal arısı, özellikle kestane ağaçlarının tomurcuklarında yumurta bırakarak çoğalmakta ve ağaçların çiçek açmasını engellemektedir. Bu durum, hem kestane rekoltesinin düşmesine hem de kestane balı üretiminin azalmasına yol açmaktadır.
Sürekli Mücadele ve Denetim
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan ve ilgili personelin katılımıyla yapılan açıklamada, bölgede biyolojik denge sağlanıncaya kadar faydalı böcek salımının devam edeceği bildirildi. Bu sürekli mücadele, gal arısının zararlarını minimize ederek bölge kestanesinin korunması için büyük önem taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.