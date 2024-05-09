Gal arısı tehdidiyle mücadele! 600 Yırtıcı böcek doğaya salındı

Etkin Mücadele Başladı

Zonguldak, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olarak bilinir. Son yıllarda bölge, Çin menşeili zararlı bir böcek türü olan gal arısının neden olduğu ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Kestane ağaçlarına büyük zarar veren bu zararlıya karşı mücadele için Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü Şirinköy bölgesinde önemli bir adım atıldı.

600 Yırtıcı Böcek Doğaya Salındı

Yerel yönetimler ve orman müdürlüğü işbirliğiyle, gal arısının kestane ağaçlarına verdiği zararı engellemek amacıyla 600 adet "Torymus sinensis" isimli yırtıcı böcek doğaya salındı. Bu çevreci müdahale, kestane ağaçlarını korumayı ve doğal dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Biyo-Mücadelede Umut Verici Gelişmeler

2014 yılında Türkiye'de ilk kez Yalova ve Bursa'da görülen gal arısı, özellikle kestane ağaçlarının tomurcuklarında yumurta bırakarak çoğalmakta ve ağaçların çiçek açmasını engellemektedir. Bu durum, hem kestane rekoltesinin düşmesine hem de kestane balı üretiminin azalmasına yol açmaktadır.

Sürekli Mücadele ve Denetim

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan ve ilgili personelin katılımıyla yapılan açıklamada, bölgede biyolojik denge sağlanıncaya kadar faydalı böcek salımının devam edeceği bildirildi. Bu sürekli mücadele, gal arısının zararlarını minimize ederek bölge kestanesinin korunması için büyük önem taşımaktadır.