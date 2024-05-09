Bolu’nun Süper Lig rüyası son maçta sona erdi: Bir golle kaçan fırsat!

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı, 4-8 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye’de düzenlenen 1. Lig Erkek Hokey Turnuvası'nda göz doldurdu. Turnuva süresince sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Süper Lig'e çıkma şansını son maçında kaybetti.

Gruplardan play-off'a zorlu mücadele

Bolu temsilcisi, turnuvanın ilk maçında Pursaklar ile 2-2 berabere kalarak dengeli bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Amasya Hokey'i 2-1 yenen Bolu, bu zaferle moral buldu. Grup aşamasının son maçında Erzurum Hokey'e karşı 4-0'lık net bir galibiyet elde eden Bolu temsilcisi, bu sonuçla grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.

Finalin eşiğinde: Süper Lig hayali

Play-off'larda Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı, ilk maçta Erzurum Hokey'in ikinci takımını 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükselme konusunda iddialı olduğunu gösterdi. Ancak finalde Malatya Hokey ile karşılaşan Bolu temsilcisi, maçı 4-2 kaybederek Süper Lig'e çıkma şansını son anda yitirdi. Sadece bir gol farkıyla Süper Lig rüyası suya düşen Bolu, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Gelecek planları ve takımdan beklentiler

Turnuvada gösterdiği başarılı performansla hokey severlerin beğenisini toplayan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı, gelecek sezonlar için umut vaat ediyor. Takım koçu ve oyuncular, bu turnuvadan çıkardıkları derslerle gelecek sezonlara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ifade ettiler. Bolu Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Bolu'nun kazanımları

Osmaniye'deki turnuvada elde edilen deneyimler, Bolu ekibi gelecek sezona daha iddialı girmesini sağlayacak. Hokey tutkunları, takımın gelecek performanslarını merakla bekliyor ve Bolu ekibi Süper Lig yolculuğunu takip etmeye devam edecek.