- Asayiş

89 Yaşındaki yaşlı kadına yük treni çarptı! Feci şekilde can veren kadını görenler gözlerine inanamadı!

Zonguldak'ta demans hastası 89 yaşındaki emekli öğretmen Şükran Bayhan, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailesi tarafından aranan Bayhan'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
89 Yaşındaki yaşlı kadına yük treni çarptı! Feci şekilde can veren kadını görenler gözlerine inanamadı!
89 Yaşındaki yaşlı kadına yük treni çarptı! Feci şekilde can veren kadını görenler gözlerine inanamadı!
+3
Video için play'e tıklayın

Zonguldak'ta yaşanan acı olayda, bir yük treninin çarptığı 89 yaşındaki demans hastası emekli öğretmen Şükran Bayhan feci şekilde yaşamını yitirdi. İnağzı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden ayrılan Bayhan, yakınlarının tüm aramalarına rağmen kurtarılamadı.

89 Yaşındaki yaşlı kadına yük treni çarptı! Feci şekilde can veren kadını görenler gözlerine inanamadı!

Tren Kazasının Detayları

Sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir süre sonra kaybolan Şükran Bayhan, ailesi tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. Demans hastası olan yaşlı kadın, sahil yolu mevkisinde yer alan demiryoluna kadar geldiğinde, kömür yüklü bir trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.89 Yaşındaki yaşlı kadına yük treni çarptı! Feci şekilde can veren kadını görenler gözlerine inanamadı!

Olay Yerine Hızla İntikal Eden Ekipler

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şükran Bayhan'ın cansız bedeni, yapılan ilk müdahale sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.89 Yaşındaki yaşlı kadına yük treni çarptı! Feci şekilde can veren kadını görenler gözlerine inanamadı!
# polis, atatürk

09 May 2024 - 12:25 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL