Zonguldak'ta yaşanan acı olayda, bir yük treninin çarptığı 89 yaşındaki demans hastası emekli öğretmen Şükran Bayhan feci şekilde yaşamını yitirdi. İnağzı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden ayrılan Bayhan, yakınlarının tüm aramalarına rağmen kurtarılamadı.

Tren Kazasının Detayları

Sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir süre sonra kaybolan Şükran Bayhan, ailesi tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. Demans hastası olan yaşlı kadın, sahil yolu mevkisinde yer alan demiryoluna kadar geldiğinde, kömür yüklü bir trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Yerine Hızla İntikal Eden Ekipler

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şükran Bayhan'ın cansız bedeni, yapılan ilk müdahale sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.