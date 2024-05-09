TCF Başkanı Suat Çelen'den Paris 2024 Olimpiyatları öncesi büyük iddia: "Madalya bizim olacak!"

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türk cimnastiğinin elde ettiği başarıları değerlendirdi. Genç ve dinamik bir takımla yarışan Türkiye, erkekler kategorisinde dördüncü olarak göz doldurdu. Çelen, bu sonucun gelecek Olimpiyatlar için umut verici olduğunu belirtti ve "Genç bir takımla dördüncü olmamız, takım olarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da gidebileceğimizin sinyalini verdi." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat yolunda Türkiye

Çelen, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ve cimnastik takımının son dönemde gösterdiği performansın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Başkan, halka aletinde iki Türk sporcu olan Adem Asil ve başka bir sporcu daha finale kaldığında, madalya kazanma şanslarının oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Bu sporcudan biri olan Adem Asil, küçük hatalar yapmasına rağmen bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Milli gurur ve olimpiyat hayalleri

Avrupa ve dünya arenasında elde edilen başarıların yanı sıra Çelen, sporcuların gösterdiği azim ve kararlılıktan büyük onur duyduğunu belirtti. Özellikle Ayşe Begüm Onbaşı'nın dünya ikinciliği gibi önemli başarıları vurgulayan Çelen, "Bazen dünya ikincisi oluyoruz, sevinemiyoruz. Ancak dünya çapında her zaman madalya madalyadır ve önemli olan her zaman bayrağı dalgalandırmaya çalışmaktır." dedi.

2028 olimpiyatları için büyük hazırlıklar

TCF Başkanı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de büyük planlar yaptıklarını ve tüm cimnastik branşlarında olimpiyat kotası kovalamayı hedeflediklerini açıkladı. Çelen, genç sporculara yapılan yatırımların önemine değinerek, bu sürecin Türk cimnastiğinin geleceği için kritik olduğunu belirtti.