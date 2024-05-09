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Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!

Karabük’te Trafik Haftası’nda polis ekiplerine sürpriz! Kaza ihbarıyla çağrıldıkları mahallede meşale, pasta ve mısır ile karşılanan polisler, gençler tarafından düzenlenen etkinlikle şaşırtıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!
Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen etkileyici bir organizasyon, Trafik Haftası dolayısıyla yerel polis ekiplerini şaşırttı. Kaza ihbarıyla mahalleye çağrılan polisler, beklenmedik bir kutlama ile karşılaştı. Yasin Yassıçayır ve arkadaşları tarafından hazırlanan bu özel etkinlik, polislerimize minnettarlıklarını göstermek amacıyla düzenlendi.

Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!

Yaratıcı Davet ve Sürpriz Karşılama

Olay, mısır satıcısı Yasin Yassıçayır ve arkadaşlarının polise kaza ihbarında bulunmasıyla başladı. Ancak bu, sıradan bir ihbar değil, Trafik Haftası’nı kutlamak için kurgulanmış bir sürprizdi. Polis ekipleri mahalleye vardığında, meşalelerle karşılanarak, özel hazırlanmış pasta ve mısır ikramıyla ağırlandı.Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!

Polislerin Şaşkınlığı ve Memnuniyeti

Sürprizle karşılaşan polislerin şaşkınlığı ve sonrasında yaşadığı memnuniyet gözlerden kaçmadı. Gençlerin bu anlamlı jesti, polisler tarafından takdirle karşılandı. Yassıçayır, polislere olan saygılarını ifade etmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Etkinlik sırasında Yassıçayır’ın mısır kostümü giyip yerde yatması, etrafa gerçekçilik katarken, bazı vatandaşlar tarafından gerçek bir kaza zannedildi.Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!

Trafik Haftası’nda Anlamlı Mesaj

Bu özgün etkinlik, Trafik Haftası’nın ruhunu yansıtarak, toplumda trafik güvenliğine dair farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, polislerimizin toplum içindeki fedakâr çalışmalarına dikkat çekiyor. Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan bu sürpriz, hem polislerin hem de mahalle sakinlerinin unutamayacağı bir an olarak tarihe geçti.Trafik kazası ihbarına gelen polisler gördükleri karşısında ne olduğunu anlayamadı! İhbarcı şahısların yaptıkları pes dedirtti!

# polis, trafik, karabük, kaza

09 May 2024 - 12:34 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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