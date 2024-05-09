Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen etkileyici bir organizasyon, Trafik Haftası dolayısıyla yerel polis ekiplerini şaşırttı. Kaza ihbarıyla mahalleye çağrılan polisler, beklenmedik bir kutlama ile karşılaştı. Yasin Yassıçayır ve arkadaşları tarafından hazırlanan bu özel etkinlik, polislerimize minnettarlıklarını göstermek amacıyla düzenlendi.

Yaratıcı Davet ve Sürpriz Karşılama

Olay, mısır satıcısı Yasin Yassıçayır ve arkadaşlarının polise kaza ihbarında bulunmasıyla başladı. Ancak bu, sıradan bir ihbar değil, Trafik Haftası’nı kutlamak için kurgulanmış bir sürprizdi. Polis ekipleri mahalleye vardığında, meşalelerle karşılanarak, özel hazırlanmış pasta ve mısır ikramıyla ağırlandı.

Polislerin Şaşkınlığı ve Memnuniyeti

Sürprizle karşılaşan polislerin şaşkınlığı ve sonrasında yaşadığı memnuniyet gözlerden kaçmadı. Gençlerin bu anlamlı jesti, polisler tarafından takdirle karşılandı. Yassıçayır, polislere olan saygılarını ifade etmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Etkinlik sırasında Yassıçayır’ın mısır kostümü giyip yerde yatması, etrafa gerçekçilik katarken, bazı vatandaşlar tarafından gerçek bir kaza zannedildi.

Trafik Haftası’nda Anlamlı Mesaj

Bu özgün etkinlik, Trafik Haftası’nın ruhunu yansıtarak, toplumda trafik güvenliğine dair farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, polislerimizin toplum içindeki fedakâr çalışmalarına dikkat çekiyor. Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan bu sürpriz, hem polislerin hem de mahalle sakinlerinin unutamayacağı bir an olarak tarihe geçti.