Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!

Sinop, Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen beklenmedik bir kaza, gözleri bu küçük Karadeniz kentine çevirdi. 15.00 sıralarında Saraç mevkii Pervane Yokuşu'nda yaşanan olayda, Samsun istikametine ilerleyen 57 ABB 902 plakalı otomobil, aniden yola çıkan bir büyükbaş hayvana çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin ön kısmı büyük zarar görürken, hayvan ağır yaralandı.
Trafik Kontrol Altında, Yaralılar Hastanede
Kaza sonrası çevre sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, sağlık ekipleri de olaya müdahale etti. Kazada bulunan otomobildeki üç kişi, önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri, büyükbaş hayvanların yola sık sık çıkmasından duydukları endişeyi dile getirerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler.
Güvenlik ve Önlemler Artırılmalı
Sinop'ta yaşanan bu tür kazalar, özellikle büyükbaş hayvanların kontrolsüzce yollara çıkması sonucu meydana geliyor. Bölge sakinleri ve sürücüler, daha sık denetim ve hayvan sahiplerine yönelik daha katı düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.