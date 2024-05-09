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Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!

Sinop, Korucuk'ta büyükbaş hayvanın aniden yola çıkmasıyla yaşanan kaza, 3 kişiyi hastanelik etti. Trafik kontrollü sağlanırken, bölge sakinleri tedbir çağrısında bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!
Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!
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Sinop, Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen beklenmedik bir kaza, gözleri bu küçük Karadeniz kentine çevirdi. 15.00 sıralarında Saraç mevkii Pervane Yokuşu'nda yaşanan olayda, Samsun istikametine ilerleyen 57 ABB 902 plakalı otomobil, aniden yola çıkan bir büyükbaş hayvana çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin ön kısmı büyük zarar görürken, hayvan ağır yaralandı.

Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!

Trafik Kontrol Altında, Yaralılar Hastanede

Kaza sonrası çevre sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, sağlık ekipleri de olaya müdahale etti. Kazada bulunan otomobildeki üç kişi, önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri, büyükbaş hayvanların yola sık sık çıkmasından duydukları endişeyi dile getirerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler.Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!

Güvenlik ve Önlemler Artırılmalı

Sinop'ta yaşanan bu tür kazalar, özellikle büyükbaş hayvanların kontrolsüzce yollara çıkması sonucu meydana geliyor. Bölge sakinleri ve sürücüler, daha sık denetim ve hayvan sahiplerine yönelik daha katı düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.Yola çıkan büyükbaş hayvan Fiat Egea marka aracı hurdaya çıkardı! Egea’ya olan güven sarsıldı!

# trafik, kaza, polis, çevre, karadeniz, otomobil

09 May 2024 - 13:41 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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