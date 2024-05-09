Sahibinden.com, Türkiye'nin otomotiv sektöründe devrim yaratıyor! Otobid platformu ile yeni bir çağ başlıyor

Türkiye'de İkinci El Araç Pazarına Yenilikçi Bir Soluk: Otobid

Türkiye'nin öncü elektronik ticaret platformlarından sahibinden.com, 24 yıllık tecrübesini yeni bir boyuta taşıyarak Otobid platformunu hayata geçirdi. Bu yenilikçi online araç alım-satım platformu, Türkiye'deki araç sahiplerine ve oto galerilere bir araya gelmeleri için şeffaf ve güvenilir bir ortam sunuyor. Otobid, Türkiye genelinde 81 ildeki binlerce oto galerinin katılabildiği bir online açık arttırma sistemi ile araç satışlarını kolaylaştırarak, hem alıcılar hem de satıcılar için değer yaratıyor.

Yenilik ve Şeffaflık: Otobid ile Araç Satışlarında Yüksek Verimlilik

Otobid, kullanıcılarına detaylı bir ekspertiz süreci sunarak araç satışlarını güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Auto King ile işbirliği sayesinde gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz işlemleri, araçların açık artırma öncesi değerlerinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Araçlar, açık artırmaya sunulmadan önce detaylı bir değerleme sürecinden geçiyor. Bu süreç, hem satıcıların araçlarını değerinde satmalarına olanak tanıyor hem de alıcıların adil bir fiyatla araç satın almalarını sağlıyor.

Sahibinden.com'un Yeni Yatırımları ve Stratejik Hamleleri

2024 yılını stratejik açılımlarla karşılayan sahibinden.com, CEO Burak Ertaş ve Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu'nun liderliğinde, araç sahiplerini ve oto galerileri bir araya getiren bu platformla otomotiv sektöründeki yerini daha da güçlendiriyor. Ertaş, Türkiye'deki otomotiv sektörünün büyük bir ekosistem olduğunu ve bu platformun sektördeki etkisine dikkat çekiyor. Otobid, kullanıcı deneyimini önceliklendirerek araç alım-satım işlemlerini yeni bir seviyeye taşıyor.

Otobid: Kullanıcılar İçin Zahmetsiz ve Güvenilir Deneyim

Otobid platformu, kullanıcılarına baştan sona bir satış süreci sunuyor. Aracınızın ön değerlemesini yapmak, detaylı ekspertiz işlemleri için randevu almak ve sonrasında aracınızı en iyi fiyatla satmak için Otobid sizlere kolay bir süreç vaat ediyor. Sahibinden.com'un bu yeni hizmeti ile aracınız, onayladığınız başlangıç fiyatı üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki oto galerilere açık artırmada sunuluyor. Satış işlemleri, Otobid tarafından araç sahipleri adına yürütülüyor ve ödemeler sahibinden.com güvencesiyle gerçekleştiriliyor.

Otobid'in Gelecek Vizyonu ve Türkiye Genelindeki Genişlemesi

Barutçuoğlu, Otobid'in Türkiye genelindeki araç satış pazarında yenilikçi bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Şu anda 6 büyük şehirde 14 hizmet noktası ile faaliyet gösteren Otobid, yakın gelecekte daha fazla bölgede hizmet vermeyi hedefliyor. Bu genişleme, Otobid'in Türkiye'nin otomotiv sektöründeki etkisini artırarak, daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak.

Sahibinden.com: Türkiye'nin Teknoloji ve İnovasyon Lideri

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezi sayesinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektördeki lider konumunu sürdürüyor. Aylık 62,8 milyon kullanıcı ve 519,3 milyon site ziyareti ile Türkiye'nin en büyük ilan platformlarından biri olma özelliğini koruyor. Şirket, yenilikçi çözümleri ve geniş ilan ağı ile kullanıcılarına değer katmaya devam ediyor.