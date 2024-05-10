Bolu'da Sokak Hayvanları Sorunu: 20 Bin Kedi ve Köpek İçin Kısırlaştırma Çağrısı

Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi ve köpek yaşamakta olup, bu durum hem hayvanlar hem de insanlar için çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hesaplamalarına göre, şehirdeki insan nüfusunun yüzde 10'u kadar hayvan bulunması normal kabul edilirken, Bolu için bu sayının oldukça üzerinde olduğu belirtiliyor.

Hayvan Popülasyonunun Kontrolü

Bolu'da sokak hayvanlarının yüksek popülasyonu, zaman zaman insan sağlığı için tehlikeli durumlar oluşturabilmekte. Özellikle sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaralanmalar ve nadiren ölüm vakaları yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu sorunu çözmek için kısırlaştırmanın en etkili yöntem olduğunu belirtiyorlar. DSÖ'nün belirttiği üzere, sokak hayvanı popülasyonunun yüzde 70'i kısırlaştırılmazsa, popülasyon sabitlenemiyor.

Kısırlaştırma ve Yerel Yönetimlerin Rolü

Bolu'daki yerel yönetimlerin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin kısırlaştırma merkezleri ve geçici hayvan barınakları kurması gerekiyor. Ancak ilgili kurumların bu konuda yeterince hızlı hareket etmediği eleştirileri mevcut. Uzmanlar, belediyelerin ve yerel yönetimlerin daha etkin bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ve acil bir kısırlaştırma seferberliği başlatılması çağrısında bulunuyorlar.

Toplumsal Farkındalık ve Sağlık Riskleri

Sokak hayvanlarının yüksek sayıda olması, hayvanlar arasında hastalıkların yayılmasına ve bunların insanlara sıçramasına neden olabiliyor. Bu durum, "tek sağlık" kavramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, hem hayvanlar hem de insanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Toplumsal farkındalığın artırılması ve kısırlaştırma yoluyla popülasyon kontrolünün sağlanması, bu sağlık risklerini minimuma indirebilir.

Bolu'da sokak hayvanları sorunu, sürdürülebilir bir çözüm bulunana kadar hem hayvanlar hem de insanlar için devam eden bir sağlık ve güvenlik sorunu olarak kalmaya devam edecektir. Kısırlaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve bu konuda toplumsal destek ve duyarlılığın artırılması, bu sorunun üstesinden gelinmesinde kritik önem taşımaktadır.