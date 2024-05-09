Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

23 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’in Pekin şehrinde düzenlenecek 'İntertraffic Çin 2024' fuarına katılacak olan Bolu Belediyesi, akıllı şehircilik ve elektrikli araç teknolojileri alanında yenilikleri keşfetmek üzere teknik bir inceleme gezisi gerçekleştiriyor.

Meclis kararı ile gidiyorlar

Bolu Belediye Meclisi, gezinin gerçekleştirilmesine CHP, AK Parti ve MHP'nin üyelerinin oy birliği ile karar verdi. Bu karar, teknolojik ilerlemelerin ve şehircilik inovasyonlarının partiler üstü bir öncelik olduğunu gösteriyor. Meclis, bu tür yatırımların Bolu'nun geleceği için hayati öneme sahip olduğu konusunda hemfikir.

Heyette kimler var?

Geziye, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Sedat Güleç, Çetin Uç ve Nadi Okur ile birlikte Bolu Belediyesi iştiraki BOLTARTEK'in Genel Müdürü Bahadır Acar katılacak. Heyet, Pekin’de düzenlenecek seminer ve panel tartışmalarına aktif olarak katılım sağlayarak şehirler için sürdürülebilir çözümler üzerine bilgi alacak.

Gezinin odağı "İntertraffic Çin 2024" fuarı

"İntertraffic Çin 2024", şehir içi trafik yönetimi, altyapı, güvenlik ve akıllı ulaşım sistemleri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunacak. Bolu Belediyesi heyeti, bu fuarı akıllı şehir uygulamalarını keşfetmek ve elektrikli araç teknolojilerini incelemek için bir platform olarak kullanacak.

Beklenen kazanımlar ve hedefler

Bu gezi, Bolu’nun kentsel dönüşüm projelerine büyük katkılar sağlayacak bilgilerle dönmesi bekleniyor. Elektrikli araç teknolojileri üzerine edinilecek bilgiler, şehrin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında stratejik bir değere sahip olacak.

Uluslararası iş birlikleri ve sürdürülebilir kentsel gelişim

Bu gezinin getireceği uluslararası iş birliği olanakları, Bolu'nun kendi teknolojik altyapısını geliştirmesine olanak tanıyacak. Çin gibi bir inovasyon lideri ile kurulacak ilişkiler, Bolu’nun uluslararası alanda tanınırlığını artırarak yeni yatırım fırsatları yaratabilir.