09 May 2024 - 23:00- Gündem G:

Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

Bolu Belediyesi, 23 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan "İntertraffic Çin 2024" fuarına katılmak üzere bir teknik inceleme gezisi planladı. Belediye Başkanı Tanju Özcan önderliğindeki beş kişilik heyet, yeni nesil elektrikli araç üretim tesislerini ziyaret edecek. Bu gezinin amacı, akıllı şehircilik ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri hakkında bilgi edinmek ve bu yenilikleri Bolu’ya taşımak.

Arzu Sarı
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Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor mask
Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor
Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor
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23 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’in Pekin şehrinde düzenlenecek 'İntertraffic Çin 2024' fuarına katılacak olan Bolu Belediyesi, akıllı şehircilik ve elektrikli araç teknolojileri alanında yenilikleri keşfetmek üzere teknik bir inceleme gezisi gerçekleştiriyor.

Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

Meclis kararı ile gidiyorlar

Bolu Belediye Meclisi, gezinin gerçekleştirilmesine CHP, AK Parti ve MHP'nin üyelerinin oy birliği ile karar verdi. Bu karar, teknolojik ilerlemelerin ve şehircilik inovasyonlarının partiler üstü bir öncelik olduğunu gösteriyor. Meclis, bu tür yatırımların Bolu'nun geleceği için hayati öneme sahip olduğu konusunda hemfikir.

Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

Heyette kimler var?

Geziye, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Sedat Güleç, Çetin Uç ve Nadi Okur ile birlikte Bolu Belediyesi iştiraki BOLTARTEK'in Genel Müdürü Bahadır Acar katılacak. Heyet, Pekin’de düzenlenecek seminer ve panel tartışmalarına aktif olarak katılım sağlayarak şehirler için sürdürülebilir çözümler üzerine bilgi alacak.

Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

Gezinin odağı "İntertraffic Çin 2024" fuarı

"İntertraffic Çin 2024", şehir içi trafik yönetimi, altyapı, güvenlik ve akıllı ulaşım sistemleri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunacak. Bolu Belediyesi heyeti, bu fuarı akıllı şehir uygulamalarını keşfetmek ve elektrikli araç teknolojilerini incelemek için bir platform olarak kullanacak.

Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

Beklenen kazanımlar ve hedefler

Bu gezi, Bolu’nun kentsel dönüşüm projelerine büyük katkılar sağlayacak bilgilerle dönmesi bekleniyor. Elektrikli araç teknolojileri üzerine edinilecek bilgiler, şehrin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında stratejik bir değere sahip olacak.

Bolu Belediyesi Çin’de yenilikçi şehircilik ve elektrikli araç teknolojilerini keşfetmeye hazırlanıyor

Uluslararası iş birlikleri ve sürdürülebilir kentsel gelişim

Bu gezinin getireceği uluslararası iş birliği olanakları, Bolu'nun kendi teknolojik altyapısını geliştirmesine olanak tanıyacak. Çin gibi bir inovasyon lideri ile kurulacak ilişkiler, Bolu’nun uluslararası alanda tanınırlığını artırarak yeni yatırım fırsatları yaratabilir.

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09 May 2024 - 23:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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