Bolu Belediyesi'nde yönetim değişiklikleri

Bolu Belediyesi, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne Selim Süren'i, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ise Selçuk Türk'ü atayarak, yönetim kadrosunu güçlendirdi. Yeni atamalarla belediyenin hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne Selim Süren atandı

Özcan Güngören'in müdür olarak görev yaptığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne, vekaleten Selim Süren atandı. Süren, daha önce de belediyenin çeşitli kademelerinde görev almış bir isim olarak biliniyor. Yeni görevine başlamasıyla birlikte, Süren'in muhtarlık işlerinde yeni projeler geliştirmesi ve mevcut işlemleri daha da iyileştirmesi bekleniyor.

Selçuk Türk, İşletme ve İştirakler Müdürü oldu

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli olan Selçuk Türk ise, kadrosu boş olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne müdür olarak atandı. Türk, belediye bünyesindeki işletme faaliyetlerini ve iştirakleri yönetecek. Göreve getirilmesi, bu birimlerdeki operasyonların daha verimli hale getirilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Atamaların Belediyeye etkileri

Bu yeni atamalar, Bolu Belediyesi'nin hizmet ve yönetim kalitesini artırmayı amaçlıyor. Yeni müdürlerin deneyimleri ve önceki görevlerinden edindikleri bilgiler, belediyenin daha yenilikçi ve etkin çözümler üretmesine olanak tanıyacak.

Beklenen değişimler ve yenilikler

Selim Süren ve Selçuk Türk'ün liderliklerinde, belediye müdürlükleri yeni projeler ve stratejiler geliştirerek, Bolu Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. Her iki müdürlük de, kendi alanlarında belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapacak.

Vatandaşlarla ilişkilerin güçlenmesi

Özellikle Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün, Selim Süren'in deneyimleri sayesinde, vatandaşlarla olan iletişim ve etkileşimleri daha da güçlendirmesi öngörülüyor. Muhtarlar ve yerel topluluklarla iş birliği içinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesi hedefleniyor.

Bolu Belediyesi'nin gelecek vizyonu

Bolu Belediyesi, bu atamalarla birlikte, şeffaf, etkin ve yenilikçi bir yerel yönetim anlayışını pekiştirmeyi amaçlıyor. Yönetim kadrosundaki bu yeni değişikliklerle, belediye hizmetlerinde kalitenin artırılması ve Bolu'nun gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.