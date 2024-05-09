Bolu'da 4. sınıfa giden bir öğrenci, yol vermeyen sürücüyü polise bildirdi!

Bolu'da Okul Önlerinde Sıkı Denetimler

Bolu şehrinde, öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde trafik denetimleri arttırıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu sıkı denetimler, özellikle Bolu- Mudurnu kara yolunda yoğunlaştı. Araçların yoğun olarak kullandığı bu güzergahta, polis ekipleri yaya geçidi ve trafik kural ihlallerine karşı uygulama noktaları oluşturdu. Koç İlköğretim Okulu'nun önünde gerçekleştirilen öğle arası denetimlerde, 200'den fazla araç kontrol edildi ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere 3 bin 135 lira para cezası kesildi.

Küçük Öğrenci Büyük Adım: Trafikte Adalet Peşinde

Denetimler esnasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde okula gelen 4'üncü sınıf öğrencisi, kendisine yol vermeyen bir sürücüyü polise bildirdi. Minik öğrenci, araç plakasını not ederek polis ekibine teslim etti. Görevli polis, KGYS incelemesi sonrasında gerekenin yapılacağını belirtti. Bu olay, Bolu'da öğrencilerin trafik güvenliği konusunda ne kadar bilinçli olduğunu ve adalet arayışının yaş tanımadığını gösterdi.