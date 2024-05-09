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Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Bolu'da öğretmenler, İbrahim Oktugan'ın ölümüne tepki göstererek, şiddete dur demek için iş bırakıyor. Tüm eğitim sendikaları ortak bir eylem planlayarak, yasal düzenlemeler için çağrıda bulunacaklar. Eylem detayları ve öğretmenlerin talepleri haberimizde.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor mask
Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor
Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor
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Bolu'daki eğitim camiasından şiddete karşı ortak cephe

Bolu'da, öğretmenler ve eğitim sendikaları, şiddete karşı tek yürek oldu. İstanbul'da özel bir lisede yaşanan trajik bir olay sonrası, İbrahim Oktugan'ın ölümüne sessiz kalmayan eğitimciler, iş bırakma eylemiyle seslerini yükseltiyor. Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen gibi Bolu'daki başlıca eğitim sendikaları, bu acı olaya tepki olarak bir araya geldi.

Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Eylemin yapılacağı mekanlar ve zamanlar

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen tarafından düzenlenen eylem, saat 10.30'da İzzet Baysal Anıtı önünde başlayacak. Katılımcılar buradan Kardelen Meydanı'na yürüyecek ve 10.45'te bir basın açıklaması yapacaklar. Eğitim Bir-Sen üyeleri, 11.00'de Bolu Valilik önünde toplanacak. Türk Eğitim Sen ise Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 12.00'de kendi basın açıklamasını yapacak.Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Eğitimcilerin talepleri: Şiddetsiz bir çalışma ortamı

Öğretmenler ve eğitim sendikaları, bu eylemle sadece İbrahim Oktugan'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim alanındaki şiddet sorunlarına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Eğitimciler, şiddetsiz bir çalışma ortamı ve daha yüksek eğitim standartları için yasal düzenlemeler talep ediyor.Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Etki ve uzun vadeli hedefler

Bu ortak eylem, eğitim politikaları üzerinde değişiklik yapılmasını teşvik ederek, eğitim sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi ve çözüm bulunmasını hedefliyor. Sendikaların bu birleşik duruşu, ilgili makamların acil müdahalesini talep ediyor.Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Dayanışmanın gücü

Eğitim sektöründe yaşanan bu birlik, dayanışmanın gücünü gösteriyor ve eğitimciler arasında daha güçlü bir iş birliği kültürünün oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu birlik, öğretmenlerin haklarını savunma ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele etme konusunda onları cesaretlendiriyor.Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Öğretmenler yasal düzenleme istiyor

Bu eylem, eğitim camiasının içinde bulunduğu durumu ve yaşanan sorunları sürekli olarak gündeme getirerek, uzun vadeli çözümler ve iyileştirmeler için zemin hazırlıyor. Eğitimciler, daha güvenli ve desteklenmiş bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayacak adımların atılmasını bekliyor.Bolu’da, eğitimde şiddet sağ-sol  sendikaları buluşturdu… Öğretmenler şiddete ciddi cezalar istiyor

Bu eylem, Bolu'da ve genel olarak Türkiye'de eğitimcilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiyor ve onların sesinin daha geniş kitleler tarafından duyulmasını sağlıyor. Bolu'daki öğretmenler, şiddete karşı ortak bir duruş sergileyerek, tüm eğitim camiasının sorunlarına ışık tutuyor ve değişim için güçlü bir adım atıyor.

# türkiye, eğitim, istanbul

09 May 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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