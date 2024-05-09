Sahnelere dön, Fahriye: Filiz Akın'dan duygusal çağrı!

Yeşilçam’ın Efsane İsmi Sahneleri Özledi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, 'Dört Yapraklı Yonca' olarak anılan Filiz Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde sosyal medya kullanımını aktif olarak sürdüren Akın, bu kez de genç ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen'e yönelik bir çağrıda bulundu.

Fahriye Evcen’e Özel Çağrı

Ekranlardan bir süre uzak kalan ancak özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başaran Fahriye Evcen, son olarak araç içinde verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Evcen’in bu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alırken, Türk sinemasının duayen isimlerinden Filiz Akın da yorum bırakanlar arasında yer aldı.

Filiz Akın’dan Hasret Dolu İstek

Filiz Akın, Fahriye Evcen’in paylaşımına, “Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık. Özlem dolu sevgiler” ifadeleriyle yanıt verdi. Akın’ın bu samimi ve içten yorumu, hayranlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Evcen’in sanat dünyasındaki varlığına ve yeniden ekranlara dönüşüne olan özlemi dile getiren Akın, genç oyuncuya olan sevgi ve desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fahriye Evcen'in Cevabı Bekleniyor

Akın’ın bu çağrısı, Fahriye Evcen’den bir yanıt bekleniyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bu samimi iletişim, takipçiler tarafından heyecanla takip ediliyor. İki kuşağın başarılı oyuncuları arasında geçen bu dijital mektuplaşma, sinema severler arasında da merak konusu oldu.