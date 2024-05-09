Boluspor – Çorum FK maçını Süper Lig Hakemi yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta heyecanında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Çorum FK ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan maçın hakem kadrosunu açıkladı. Süper Lig'in deneyimli hakemlerinden İstanbul'lu hakem, bu önemli müsabakanın baş hakemi olarak görev yapacak.

Hakem kadrosu ve maçın önemi

Mert Güzenge'nin yardımcı hakem olarak Ogün Kemancı ve Emir Eray Eyisoy ile çalışacağı maçta, dördüncü hakem Abdullah Ayyıldız olacak. Boluspor, geçen hafta Manisa FK ile oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılarak ligde 9. sırada yer aldı ve 34. haftaya 50 puanla giriyor. Bu karşılaşma hem Boluspor'un play-off umutları hem de Çorum FK'nın üst sıralara tırmanma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

Çorum FK ile Boluspor'un play-off mücadelesi

Boluspor evinde, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Mert Güzenge ise geçen hafta Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçı yönetmişti ve bu performansıyla dikkat çekmişti. Maçın Boluspor ve Çorum FK için taşıdığı değer, her iki takımın da ligdeki konumunu belirleyici olacak.

Trendyol 1.Lig’de kritik maç

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve Bolu Atatürk Stadyumu'nda kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Boluspor'un ligdeki durumu ve Çorum FK'nın çıkış arayışı, bu maçı sezonun en önemli oyunlarından biri yapmayı vaat ediyor.