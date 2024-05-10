Bakan İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı ve sokak hayvanları yönetmelikleri hakkında konuştu

Kurban Bayramı için hazırlıklar tamam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan son Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere kurbanlık hayvan stoklarının yeterli olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık bulma konusunda endişe etmelerine gerek olmadığını vurgulayarak, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Sokak hayvanlarına dair yeni düzenlemeler meclis gündeminde

Sokak hayvanları ile ilgili beklenen yasal düzenlemelerin Meclis'e taşındığını ifade eden Bakan Yumaklı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde hazırlanan tasarının bu yıl içinde görüşülmesini umduğunu söyledi. Bu düzenleme ile sokak hayvanlarının korunması ve refahının artırılması amaçlanıyor.

Kurbanlık hayvanlar yeterli ve kontrol altında

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu ve Kurban Bayramı için herhangi bir sıkıntı öngörülmediğini tekrarladı. Bu yıl kurbanlık hayvanlarla ilgili herhangi bir kıtlık beklentisi olmadığını belirterek, vatandaşları rahatlattı.

Spekülasyonlara karşı önlemler alındı

Kurbanlık hayvan fiyatları üzerinde spekülatif hareketlerin önüne geçmek için alınan önlemleri de açıklayan Bakan Yumaklı, bu sayede Kurban Bayramı'nda et fiyatlarında beklenen artışların önüne geçildiğini ifade etti.

Koordinasyon ve iş birliği

Bakan Yumaklı, sokak hayvanları düzenlemesi konusunda çeşitli bakanlıkların yanı sıra belediyeler ve ilgili kurumlarla da koordinasyon içinde çalışıldığını belirtti. Bu iş birliğinin, yasal düzenlemelerin etkin şekilde hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı öncesi son kontroller

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçirilmesi için gerekli tüm kontrollerin yapıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, kurbanlık hayvanlarla ilgili son denetimlerin de tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, vatandaşları Kurban Bayramı'nda kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri için alınan önlemler hakkında bilgilendirirken, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemelerin de hayvan hakları ve toplum refahı açısından büyük önem taşıdığını hatırlattı.