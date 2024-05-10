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2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

Mudurnu Orman İşletmesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü önderliğinde üretim ve güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitimde ağaç kesimi, iş güvenliği ve standardizasyon üzerine odaklanıldı, kazasız bir çalışma dönemi hedeflendi.

Mustafa Aykan
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2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi mask
2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi
2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi
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Mudurnu'da Orman İşletmeciliğine yeni bir soluk

Bolu Mudurnu’da, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Uluçay Orman İşletme Şefliğinde önemli bir eğitim organizasyonuna imza attı. Bu etkinlik, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün liderliğinde, orman yöneticileri, mühendisler ve saha çalışanlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

Uzmanlık ve Güvenlik Eğitimi Bir Arada

Eğitimin ilk bölümünde, orman emvali üretiminde uygulanması gereken doğru teknikler ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre iş güvenliği prosedürleri katılımcılara aktarıldı. Bu kısım, uygulamalı örneklerle desteklenerek, sorun çözme üzerine interaktif bir tartışma ile sonlandı.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

Üretimde standardizasyonun önemi

Eğitimin devamında, orman ürünlerinin nasıl standardize edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği üzerine yoğunlaşıldı. Uluçay Orman İşletme Şefliğinde yapılan uygulamalarla, standartlara uygun üretim yöntemleri katılımcılara detaylı bir şekilde gösterildi.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

Ölçüm ve tasnifte dikkat edilmesi gerekenler

Öğle sonrasında Mudurnu Merkez Orman Emvali Deposunda devam eden eğitimde, ölçüm ve tasnif işlemleri ele alındı. Burada, üretim süreçlerinde kalite kontrolün önemi ve standardizasyon için gerekli adımlar vurgulandı.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

2024 yılında uygulanacak yeni standartlar

Eğitimin son bölümünde, 2024 yılında uygulanacak iş planları ve standartlar hakkında bilgiler verildi. Yeni standartların zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmasının önemi üzerinde durularak, tüm ekip üyelerine bu doğrultuda hareket etmeleri için çağrıda bulunuldu.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

Güvenli bir çalışma ortamı için temenniler

Eğitimin kapanışında, katılımcılara kazasız bir çalışma sezonu geçirmeleri temenni edildi. Mahmut Şentürk, eğitimin orman işletmeciliğinde güvenlik ve verimlilik standartlarını artırma konusundaki önemine değindi.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

Mudurnu Orman İşletmesinde sürdürülebilir gelişim

Bu eğitimin, Mudurnu Orman İşletmesi için yeni bir başlangıç olduğu ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün benzeri eğitimlerle bölgedeki orman yönetimini sürekli iyileştirmeyi hedeflediği belirtildi. Böylece, çalışanların yetkinliklerinin artırılması ve orman kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak.

2024 Mudurnu Orman İşletmesi'nde Yüksek Standartlarda üretim ve güvenlik eğitimi

# eğitim, mudurnu

10 May 2024 - 10:00 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Mustafa Aykan

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