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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

İstanbul Cihangir'de gözaltına alınan şarkıcı Kalben, serbest bırakılmasının ardından duygusal bir mesajla sevenlerine seslendi. Sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama mask
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama
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İstanbul Cihangir'de düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan popüler şarkıcı Kalben, serbest bırakılmasının ardından sevenlerine bir açıklama yaptı. İstanbul'da dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda evinde yapılan aramalarda 15 gram "skunk" türü uyuşturucu madde, 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

Gözaltı ve Serbest Bırakılma Süreci

Emniyette verdiği ifadede sadece kullanıcı olduğunu belirten Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi. Şarkıcı, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılma kararı alındı.Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

Kalben'den Duygusal Mesaj

Yaşanan bu olaylar sonrasında Kalben, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sevgi dolu sözlerle sevenlerine seslenen Kalben, "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım... Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum," dedi.Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

Kamuoyuna Özür ve Gelecek Planlar

Kalben, kamuoyunu meşgul ettiği için üzgün olduğunu ifade etti ve ailesinin yanında olduğunu, iyileşme sürecinde olduğunu belirtti. Sanatçı, "İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım," diyerek duygularını ifade etti.

Kalben'in Geleceği

Olayların ardından Kalben'in müzik kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu. Ancak sanatçının güçlü ve umutlu mesajı, hayranlarına geleceğe yönelik olumlu bir bakış açısı sundu.

# istanbul, Medya, destek

09 May 2024 - 16:54 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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