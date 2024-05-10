Batı Karadeniz’de Gal Arısı ile mücadele başladı…

Kestane Gal Arısının bölgesel tehdidi

Batı Karadeniz bölgesi, özellikle Düzce ormanları, 2021 yılından bu yana Kestane Gal Arısı'nın zararlı etkileriyle mücadele ediyor. Bu zararlı böcek, kestane ağaçlarını etkileyerek yerel ekosistem üzerinde ciddi zararlar veriyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, bu soruna çözüm bulmak adına biyolojik bir mücadele yöntemi geliştirerek Torymus Sinensis türünün laboratuvar ortamında üretimine başladı.

Torymus Sinensis'in doğal mücadeledeki rolü

Torymus Sinensis, Kestane Gal Arısı'nın larvalarını doğal yoldan kontrol altına alan bir yırtıcı tür. Bu böcekler, laboratuvar koşullarında üretilerek doğaya salınıyor. Bu yöntem, kimyasal kullanımını azaltarak çevreye olan etkileri minimize ederken zararlı böcek popülasyonunu etkili bir şekilde azaltmayı hedefliyor.

2024 Yılında Sürdürülen Çalışmalar

2024 yılı itibarıyla Düzce'nin Fındıklı Aksu köyü başta olmak üzere, zararlı böceğin yayılım gösterdiği alanlarda Torymus Sinensis salınımı yapıldı. Düzce Valisi ve yerel yöneticilerin de desteklediği bu salımlar, hava koşulları ve diğer çevresel faktörlere göre planlandı.

Biyolojik mücadelenin ekolojik ve ekonomik önemi

Biyolojik mücadele yöntemleri, sürdürülebilir tarım ve zararlı yönetimi konularında çevre dostu bir alternatif sunar. Torymus Sinensis kullanımı, zararlı kimyasalların azaltılmasına ve ekosistemin korunmasına olanak tanır. Bu, biyoçeşitliliği koruma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına büyük katkı sağlar.

Bolu ve Bursa'da üretim ve dağıtım faaliyetleri

Bolu ve Bursa'daki Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında, Torymus Sinensis üretimi artarak devam ediyor. Üretilen böcekler, kestane ormanlarının bulunduğu bölgelere stratejik olarak salınarak doğal dengeyi sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Yerel topluluklar ve arıcılar gibi doğrudan etkilenen grupların projeye aktif katılımı, bu biyolojik mücadelenin başarısını artırıyor. Toplumun bu sürece dahil edilmesi, genel çevresel farkındalığı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ediyor.