2024 Anneler Günü’nde Bankkart ile alışveriş yap, 300 TL kazan!

Anneler Günü'nde sevdiklerinize daha fazla hediye alın, daha az ödeyin. 1-14 Mayıs tarihleri arasında Bankkart ile 1.500 TL üzeri alışveriş yapın, 300 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanın!

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulamasını kullanabilir veya bankkart.com.tr üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz. Anlaşmalı giyim, aksesuar, kozmetik, kuyum, saat, çiçekçi, küçük ev aletleri, güzellik/bakım merkezleri, kuaför salonları, kafe ve restoran sektörlerinde geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak için alışverişlerinizi Bankkart POS cihazları üzerinden yapmanız gerekiyor.

Kampanyaya dahil olan alışverişler

Kampanya, sadece Bankkart POS cihazlarından geçirilen ve Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan alışverişleri kapsamaktadır. Aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan alışverişlerden sadece ilk işlem kampanyaya dahildir. Online alışverişler bu kampanya kapsamına girmemektedir.

Bankkart Lira'nın avantajları

Kampanya şartlarını yerine getirdiğinizde, kazandığınız Bankkart Lira'lar anında Bankkart hesabınıza yüklenecektir. Bu Lira'lar, Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinde kolaylıkla kullanılabilir ve hesap kesim tarihine kadar dilediğiniz şekilde harcama yapmanıza olanak tanır.

Kampanyanın sınırlamaları

Her müşteri bu kampanyadan en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanabilir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz gibi özel kartlar kampanya dışı bırakılmıştır. İptal ve iade işlemleri, nakit çekim ve Bankkart Lira kullanımları bu kampanya dahilinde değerlendirilmeyecektir.

İade ve kampanya iptalleri

Kampanya süresince yapılan iadelerde, Bankkart Kumbarası'ndaki Lira miktarı yetersizse, eksik tutar hesap özetinize borç olarak yansıtılacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.