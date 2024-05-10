Bodrum FK, Göztepe karşısında üçüncülük mücadelesi verecek

Trendyol 1. Lig'in son haftası, futbolseverler için oldukça heyecan verici bir maça sahne olacak. 34. haftada Bodrum Futbol Kulübü, Göztepe'ye konuk olacak. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan bu önemli karşılaşmada Bodrum FK, ligdeki üçüncü sırayı garantileyerek direkt play-off finaline kalmayı hedefliyor.

Bodrum FK'nın play-off yolculuğu

Bodrum FK için bu maç, sadece bir sezonun sonu değil, aynı zamanda potansiyel bir başarı hikayesinin de başlangıcı olabilir. 56 puanla ligde üçüncü sırada yer alan yeşil-beyazlı takım, Göztepe karşısında bir galibiyet elde etmek zorunda. Rakipleri Sakaryaspor'un puan kaybetmesi durumunda Bodrum FK, üçüncülüğü elde ederek doğrudan play-off finali oynama şansı yakalayacak.

Takımın hazırlıkları ve motivasyonu

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde yapılan yoğun antrenmanlarla Bodrum FK, Göztepe maçına titizlikle hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir liderliğindeki ekip, sahadaki mücadelelerini sürdürme ve ligi en iyi yerde tamamlama kararlılığında. Taşdemir, ligin bu sezon özellikle çekişmeli geçtiğini ve takımının rekabette önemli bir yerde olduğunu vurguluyor.

Yönetim ve oyunculardan tam destek

Son maç öncesi Bodrum FK'nın yöneticileri, oyunculara moral vermek için bir destek ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir, takıma olan inançlarını ve son maç için beklentilerini dile getirdi. Polat, taraftarların da desteğinin bu kritik maçta büyük önem taşıdığını belirtti ve herkesi takımı yalnız bırakmamaya çağırdı.

Oyuncuların görüşleri ve beklentileri

Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncularından Musah Mohammed, son haftalarda gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Mohammed, geçen hafta attığı golle takımına moral kazandırdığını ve Göztepe maçına büyük bir inançla hazırlandıklarını ifade etti. Oyuncu, maçı kazanarak yorgunluk ve stres dolu çeyrek ve yarı final maçları yerine direkt finale yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.