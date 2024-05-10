Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, sezon sonuna doğru yıldızını parlattı. Takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli oyuncu Ramon-Pascal Lundqvist, son dört maçında gösterdiği performansla göz doldurdu. Lundqvist, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlayarak toplamda 5 golün doğmasına ön ayak oldu.
Sarı-kırmızılılarda yükselen performans
Göztepe, daha önceden Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş olmasına rağmen, sezonun son haftalarında dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor. Lundqvist’in yanı sıra Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso gibi isimler de takıma katkı sağlayan diğer önemli oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle Lundqvist, sezon ortasında yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüne rağmen, son maçlardaki performansıyla kendini kanıtladı ve önemli bir rotasyon oyuncusu olarak dikkat çekti.
İstatistikleri göz kamaştırıyor
26 yaşındaki Lundqvist, Göztepe forması altında ligin bitimine bir maç kala toplamda 4 gol ve 3 asist kaydetti. Bu istatistiklerle takımının en etkili oyuncularından biri olmayı başardı. Göztepe, Lundqvist ile geçtiğimiz ocak ayında 2.5 yıllık bir sözleşme imzalayarak, onun uzun vadede de takımda kalmasını sağladı.
Göztepe’nin Süper Lig hedefi
Göztepe’nin Süper Lig’e yükselme başarısı, Lundqvist gibi kaliteli transferlerle daha da pekiştirildi. İsveçli oyuncunun takıma adaptasyon süreci ve sonraki performans artışı, Göztepe’nin üst ligdeki rekabetçi yapılanmasına önemli katkılar sunacağını gösteriyor. Göztepe taraftarları, yeni sezonda Lundqvist’in sahadaki başarısının devamını ve takımın Süper Lig’deki yolculuğunda başarılı olmasını dört gözle bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.