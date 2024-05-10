- Spor

Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri

Göztepe'nin İsveçli futbolcusu Ramon-Pascal Lundqvist, Trendyol 1. Lig'de son 4 maçta 2 gol ve 3 asistle parladı. Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde kilit rol oynadı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri mask
Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, sezon sonuna doğru yıldızını parlattı. Takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli oyuncu Ramon-Pascal Lundqvist, son dört maçında gösterdiği performansla göz doldurdu. Lundqvist, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlayarak toplamda 5 golün doğmasına ön ayak oldu.

Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri

Sarı-kırmızılılarda yükselen performans

Göztepe, daha önceden Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş olmasına rağmen, sezonun son haftalarında dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor. Lundqvist’in yanı sıra Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso gibi isimler de takıma katkı sağlayan diğer önemli oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle Lundqvist, sezon ortasında yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüne rağmen, son maçlardaki performansıyla kendini kanıtladı ve önemli bir rotasyon oyuncusu olarak dikkat çekti.

Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri

İstatistikleri göz kamaştırıyor

26 yaşındaki Lundqvist, Göztepe forması altında ligin bitimine bir maç kala toplamda 4 gol ve 3 asist kaydetti. Bu istatistiklerle takımının en etkili oyuncularından biri olmayı başardı. Göztepe, Lundqvist ile geçtiğimiz ocak ayında 2.5 yıllık bir sözleşme imzalayarak, onun uzun vadede de takımda kalmasını sağladı.

Göztepe’nin Süper Lig hedefi

Göztepe’nin Süper Lig’e yükselme başarısı, Lundqvist gibi kaliteli transferlerle daha da pekiştirildi. İsveçli oyuncunun takıma adaptasyon süreci ve sonraki performans artışı, Göztepe’nin üst ligdeki rekabetçi yapılanmasına önemli katkılar sunacağını gösteriyor. Göztepe taraftarları, yeni sezonda Lundqvist’in sahadaki başarısının devamını ve takımın Süper Lig’deki yolculuğunda başarılı olmasını dört gözle bekliyor.

10 May 2024 - 09:10 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL