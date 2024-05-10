Göztepe’nin yeni yıldızı Lundqvist sahneyi aydınlatıyor: İşte göz kamaştıran istatistikleri

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, sezon sonuna doğru yıldızını parlattı. Takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli oyuncu Ramon-Pascal Lundqvist, son dört maçında gösterdiği performansla göz doldurdu. Lundqvist, bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlayarak toplamda 5 golün doğmasına ön ayak oldu.

Sarı-kırmızılılarda yükselen performans

Göztepe, daha önceden Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş olmasına rağmen, sezonun son haftalarında dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor. Lundqvist’in yanı sıra Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso gibi isimler de takıma katkı sağlayan diğer önemli oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle Lundqvist, sezon ortasında yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüne rağmen, son maçlardaki performansıyla kendini kanıtladı ve önemli bir rotasyon oyuncusu olarak dikkat çekti.

İstatistikleri göz kamaştırıyor

26 yaşındaki Lundqvist, Göztepe forması altında ligin bitimine bir maç kala toplamda 4 gol ve 3 asist kaydetti. Bu istatistiklerle takımının en etkili oyuncularından biri olmayı başardı. Göztepe, Lundqvist ile geçtiğimiz ocak ayında 2.5 yıllık bir sözleşme imzalayarak, onun uzun vadede de takımda kalmasını sağladı.

Göztepe’nin Süper Lig hedefi

Göztepe’nin Süper Lig’e yükselme başarısı, Lundqvist gibi kaliteli transferlerle daha da pekiştirildi. İsveçli oyuncunun takıma adaptasyon süreci ve sonraki performans artışı, Göztepe’nin üst ligdeki rekabetçi yapılanmasına önemli katkılar sunacağını gösteriyor. Göztepe taraftarları, yeni sezonda Lundqvist’in sahadaki başarısının devamını ve takımın Süper Lig’deki yolculuğunda başarılı olmasını dört gözle bekliyor.