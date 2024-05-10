Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, çay tarlasında gol peşinde!

Doğu Karadeniz'in yeşil tepelerinde, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çay toplamanın inceliklerini deneyimledi. 2024 yaş çay sezonunun açılış gününde, Ziraat Çay Bahçesi'nde eline çay makası alarak hasat yapan Palut, bu tecrübeyi "benzersiz ve öğretici" olarak nitelendirdi. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile birlikte çaylıklarda zaman geçiren Palut, Rize çayının tadını başka hiçbir yerde bulamayacağını dile getirdi.
İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor değerlendirmesi
Rizespor'un bu sezonki performansını değerlendiren Palut, genel olarak memnun olduğunu belirtti. Özellikle sezonun son iki maçında yaşananlar ve son dakika gollerinin üzüntü yarattığını söyleyen Palut, kalan üç maça odaklanmış durumda. Pendikspor maçı için yoğun bir hazırlık süreci içinde olduklarını ve güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.
Rizespor'un yeni sezon hazırlıkları
Teknik direktör Palut, gelecek sezon için de Çaykur Rizespor ile devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Takımın ve yönetimin gelecek planlarına dair pozitif düşünceler içinde olduğunu belirten Palut, detaylı görüşmelerin sürdüğünü ve herkesin bu görüşmelere olumlu yaklaştığını vurguladı. Palut, "Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Rizespor'un gelecek sezonu için umutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.
Rize'de çay kültürü ve futbolun iç içe geçişi
Çay ve futbol, Rize'nin iki vazgeçilmezi. İlhan Palut'un çay bahçelerinde geçirdiği bu özel gün, hem şehrin kültürüne olan bağlılığını gösteriyor hem de Rizespor'un gelecek sezon için umutlarını yeşertiyor. Palut'un çay toplama tecrübesi, onun doğaya olan saygısını ve yerel kültüre olan ilgisini pekiştiriyor, aynı zamanda takıma olan bağlılığını ve Rize'de geçirdiği zamanın kıymetini ortaya koyuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.