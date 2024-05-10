Rakiplerini ringe gömen milli boksöre yerde gömülü olan şey öyle bir şey yaptı ki… Kralı gelse yıkılmazdı o geldi!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, milli boksörlerin katıldığı bir antrenman sırasında yaşanan talihsiz bir olay, spor gündemine damgasını vurdu. Milli boksör Rabia Topuz, Kotangölü Mahallesi'nde gerçekleştirilen koşu antrenmanı sırasında yılan ısırığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olayın detayları

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde yaşandı. Rabia Topuz, milli takım arkadaşı Hatice Akbaş ve antrenörleri Kerem Akbaş ile birlikte sabah koşusu yaptıkları sırada, otların arasında gizlenmiş bir yılanın üzerine bastı. Yılanın ısırmasıyla birlikte sol bacağından yaralanan Topuz, acı içinde yere düştü.

İlk müdahale ve hastane süreci

Antrenör Kerem Akbaş'ın hızlı müdahalesi sonucu ilk yardım uygulanan Topuz, derhal Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine Topuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler ve müdahalelerin ardından milli sporcu Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Sağlık durumu ve gelecek planları

Hastanede tedavisi devam eden Rabia Topuz'un en kısa sürede antrenmanlara dönmesi bekleniyor. Olay, sporcuların doğal ortamlarda antrenman yaparken karşılaşabilecekleri riskleri de gözler önüne serdi. Antrenör Kerem Akbaş, bu tür durumlar için ek önlemlerin alınacağını ve sporcuların güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.

Topluluk ve destek mesajları

Rabia Topuz'a, spor camiasından ve sosyal medyadan büyük destek geldi. Hem takım arkadaşları hem de hayranları, sağlıklı bir şekilde iyileşmesi için iyi dileklerini iletti. Bu olay, sporcuların birlikte nasıl güçlü bir destek ağı oluşturduklarını ve zor zamanlarda nasıl bir araya geldiklerini bir kez daha ortaya koydu.