Yeni Casper VIA M40 geldi! Fiyatı ve özellikleri neler? Teknoloji harikası telefonun incelemesi

Casper, akıllı telefon pazarına yepyeni bir soluk getiren Casper VIA M40 modelini kullanıcılarla buluşturdu. Yapay zeka destekli 50 megapiksel arka kamera ve 13 megapiksel ön kamera gibi üstün özelliklere sahip olan Casper VIA M40, fotoğrafçılık tutkunları için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Yüksek depolama kapasitesi

128 gigabayt dahili depolama alanı sunan bu model, aynı zamanda 512 gigabayta kadar microSD kart desteği ile kullanıcılarına geniş bir hafıza alanı sunarak, tüm dosyalarınız için geniş bir depolama imkanı sağlıyor. Bu özelliği ile Casper VIA M40, iş veya eğlence amaçlı büyük dosyaları saklamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek haline geliyor.

Uzun süreli pil gücü

Casper VIA M40, 5000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım süreleri sunarken, 6GB RAM ve 6GB Sanal RAM desteği ile de yüksek performanslı bir kullanım deneyimi vaat ediyor. 1600x720 çözünürlük sunan 6.53 inç HD+ ekranı, 450 NIT parlaklık ve 90Hz yenileme hızı ile kullanıcılarına kesintisiz ve akıcı bir görsel deneyim sağlıyor.

Renk seçenekleri

İnci Beyazı, Safir Siyah ve Opal Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Casper VIA M40, her kullanıcının kişisel zevkine uygun bir stil sunuyor. Telefonun arkasındaki mat ve parıltılı efektler, modern ve şık bir görünüm kazandırırken, "punch hole" ön kamera tasarımı ise maksimum ekran kullanım alanı sağlıyor.

Kamera özellikleri

Casper VIA M40, 50MP ana kamera, 2MP bokeh ve 2MP makro kamera özellikleriyle donatılmıştır. Bu kamera sistemi, kullanıcılara canlı, derin ve odaklı fotoğraflar çekme imkanı tanıyarak, her türlü ortamda üstün fotoğrafçılık deneyimi sunar. Ayrıca, çeşitli kamera modları ile kullanıcıların her türlü çekim ihtiyacına yanıt veriyor.

Yüksek teknoloji ve estetik tasarım

Casper VIA M40, tüm bu özellikleriyle teknoloji tutkunlarını ve stil sahibi kullanıcıları hedef alıyor. Yeni model, Casper'ın akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirerek, kullanıcılarına yüksek teknolojiyi estetik bir tasarım ile sunuyor.

Casper VIA M40 fiyatı ne kadar?

Casper VIA M40 telefonu, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor! Yapay zeka destekli 50+2+2MP kamera seti sayesinde, anılarınızı en net şekilde yakalayabilirsiniz. 5000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlarken, 128GB geniş depolama alanıyla da tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Kendi tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçenek! Sadece 8.499,00 TL'ye Casper VIA M40 ile teknolojinin keyfini çıkarın!