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İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı

Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için eylem yapıyor. AGD öncülüğünde düzenlenen oturma eylemi, uluslararası destek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı
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İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı
İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı
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Bolu'da Eylem Başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarını protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir oturma eylemibaşlattı. Gölköy yerleşkesinde bulunan Aktivite Merkezi yakınlarında kurulan çadırda gerçekleştirilen bu eylem, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından organize edildi.

İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı

Sürekli Eylemlilik Sözü

Eylemciler, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında toplanarak Filistin halkına desteklerini gösteriyor. AGD Bolu Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Muhammed Emin Karakoç, İsrail'in saldırıları sona erene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Eylemin, Gazze'deki zulme dikkat çekmek ve uluslararası toplumda farkındalık yaratmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı

Uluslararası Destek ve Hedefler

Karakoç ayrıca, ABD'deki üniversitelerden başlayarak dünya geneline yayılan destek gösterilerine de vurgu yaptı. AGD'nin 81 ilde, Kıbrıs ve Azerbaycan'da da benzer eylemleri eş zamanlı olarak yürüttüğünü kaydetti. Bu eylemlerin akademisyenler ve öğrenciler tarafından desteklendiğini ve olumlu tepkiler alındığını sözlerine ekledi.İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı

İslam Ülkelerine Çağrı

Özellikle İslam ülkelerine seslenen Karakoç, İsrail'e karşı net ve etkili bir tavır alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail'e askeri destek verdiğini ve bu duruma karşılık İslam ülkelerinin de Filistin'in yanında güçlü bir şekilde durması gerektiğini belirtti.

# destek

10 May 2024 - 09:15 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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