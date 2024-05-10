İsrail'in Gazze saldırılarına Bolu'dan öğrenci tepkisi! Filistin için adalet çağrısı

Bolu'da Eylem Başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarını protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir oturma eylemibaşlattı. Gölköy yerleşkesinde bulunan Aktivite Merkezi yakınlarında kurulan çadırda gerçekleştirilen bu eylem, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından organize edildi.

Sürekli Eylemlilik Sözü

Eylemciler, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında toplanarak Filistin halkına desteklerini gösteriyor. AGD Bolu Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Muhammed Emin Karakoç, İsrail'in saldırıları sona erene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Eylemin, Gazze'deki zulme dikkat çekmek ve uluslararası toplumda farkındalık yaratmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Uluslararası Destek ve Hedefler

Karakoç ayrıca, ABD'deki üniversitelerden başlayarak dünya geneline yayılan destek gösterilerine de vurgu yaptı. AGD'nin 81 ilde, Kıbrıs ve Azerbaycan'da da benzer eylemleri eş zamanlı olarak yürüttüğünü kaydetti. Bu eylemlerin akademisyenler ve öğrenciler tarafından desteklendiğini ve olumlu tepkiler alındığını sözlerine ekledi.

İslam Ülkelerine Çağrı

Özellikle İslam ülkelerine seslenen Karakoç, İsrail'e karşı net ve etkili bir tavır alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail'e askeri destek verdiğini ve bu duruma karşılık İslam ülkelerinin de Filistin'in yanında güçlü bir şekilde durması gerektiğini belirtti.