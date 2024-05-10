Boluspor ile Çorum FK kader maçına çıkıyor: Trendyol 1. Lig'deki dengeyi kim bozacak?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında futbolseverler, heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık olacak. Boluspor, kendi evinde, ligin güçlü ekiplerinden Çorum FK ile ikinci kez kozlarını paylaşacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.
Boluspor ve Çorum FK’nın lig karnesi
Boluspor, şu ana kadar oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle toplamda 50 puan toplayarak ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Rakip takım Çorum FK ise aynı maç sayısında 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 56 puan toplayarak beşinci sırada bulunuyor.
Önceki müsabaka geri dönüşü
İki takım arasında lig tarihinde daha önce yalnızca bir kez karşılaşma gerçekleşti. İlk karşılaşmada Çorum FK, Boluspor karşısında üstünlük sağlayarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Boluspor bu maçta gol yollarında etkisiz kalırken, rakibi önemli bir üstünlük kurdu.
Maçın yönetimi ve hakem kadrosu
Bu önemli karşılaşmayı deneyimli hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'ye yardımcı hakem olarak Ogün Kemancı ve Emir Eray Eyisoy eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Ayyıldız olacak.
Play-off yolunda kritik viraj
Boluspor, son maçında Manisa FK'ya mağlup olarak play-off potasının dışına düştü. Takım, bu maçı kazanarak Gençlerbirliği ve Bandırmaspor'un puan kaybetmesini umut ediyor. Öte yandan, doğrudan play-off finaline çıkmayı hedefleyen Çorum FK, bu kritik maçı kazanıp rakipleri Bodrum FK ve Sakaryaspor'un puan kaybını bekleyecek. Her iki takımın da kaderi bu maçla birlikte şekillenecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.