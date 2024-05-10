Bolu'da ulaşım ücretlerine tarihi zam: Yeni tarifeler açıklandı

Bolu Belediye Meclisi, toplu ulaşım kartları, kart vize ücretleri, toplu taşıma ücretleri ve taksi ücretlerine yapılan zamları oy birliğiyle onayladı. Bu kararla birlikte, Bolu'daki ulaşım ücretlerinde önemli bir artış yaşandı ve yeni tarifeler halka duyuruldu.

Bolu'da Toplu Ulaşım ve Taksi Ücretlerinde Büyük Artış

Bolu Belediyesi'nin son toplantısında, ulaşım ücretlerine yönelik zamlar Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyonları tarafından incelendikten sonra meclisin oylamasına sunuldu. Görüşmelerin ardından alınan zam kararı, tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarifeler, hem toplu taşıma hem de taksi hizmetlerini kapsayacak şekilde güncellendi.

Akıllı Kart ve Vize Ücretleri

Tam Kart Satış: 300 TL

İndirimli Kart Satış: 300 TL

Serbest Kart Satış: 500 TL

İndirimli Kart Vize: 250 TL

Serbest Kart Vize: 500 TL

Manyetik Bilet: 100 TL

Çaydurt Manyetik: 120 TL

Abant Manyetik: 150 TL

Toplu Taşıma Ücretleri

Tam Ücret: 25 TL

İndirimli Ücret: 18 TL

Bolu-Dağkent (Tam): 25 TL

Bolu-Dağkent (İndirimli): 18 TL

Bolu-Highway (Tam): 33 TL

Bolu-Highway (İndirimli): 22 TL

Bolu-Akçaalan-Dereceören (Tam): 50 TL

Bolu-Akçaalan-Dereceören (İndirimli): 36 TL

Bolu-Abant (Tam): 100 TL

Bolu-Abant (İndirimli): 72 TL

Bolu-Karaağaç (Tam): 25 TL

Bolu-Karaağaç (İndirimli): 18 TL

Bolu-Organize (Tam): 36 TL

Bolu-Organize (İndirimli): 22 TL

Bolu-Çaydurt (Tam): 42 TL

Bolu-Çaydurt (İndirimli): 23 TL

Üniversite Hatları İndirimli: 18 TL

Kampüs İçi Ring: 8 TL

Bolu-Gölcük (Tam): 50 TL

Bolu-Gölcük (İndirimli): 36 TL

İkametsiz Öğrenci: 19 TL

Aktarma: 8 TL

Kredi Kartı: 45 TL

Uzun Hat Kredi Kartı: 60 TL

Taksi Ücretleri

İlk Açılış: 40 TL

Kilometre Başı: 40 TL

Bekleme (1 dk sonrası): 8 TL

Kısa Mesafe: 100 TL

Bu yeni tarifeler, Bolu'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Vatandaşlar ve yerel işletmeler bu zam kararının etkilerini değerlendirirken, Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, artan maliyetler ve hizmet kalitesinin korunması gerekliliği vurgulandı.