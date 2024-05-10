Bolu'da ulaşım ücretlerine tarihi zam: Yeni tarifeler açıklandı

Bolu Belediye Meclisi, toplu ulaşım kartları, kart vize ücretleri, toplu taşıma ücretleri ve taksi ücretlerine yapılan zamları oy birliğiyle onayladı. Bu kararla birlikte, Bolu'daki ulaşım ücretlerinde önemli bir artış yaşandı ve yeni tarifeler halka duyuruldu.
Bolu'da Toplu Ulaşım ve Taksi Ücretlerinde Büyük Artış
Bolu Belediyesi'nin son toplantısında, ulaşım ücretlerine yönelik zamlar Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyonları tarafından incelendikten sonra meclisin oylamasına sunuldu. Görüşmelerin ardından alınan zam kararı, tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarifeler, hem toplu taşıma hem de taksi hizmetlerini kapsayacak şekilde güncellendi.
Akıllı Kart ve Vize Ücretleri
Tam Kart Satış: 300 TL
İndirimli Kart Satış: 300 TL
Serbest Kart Satış: 500 TL
İndirimli Kart Vize: 250 TL
Serbest Kart Vize: 500 TL
Manyetik Bilet: 100 TL
Çaydurt Manyetik: 120 TL
Abant Manyetik: 150 TL
Toplu Taşıma Ücretleri
Tam Ücret: 25 TL
İndirimli Ücret: 18 TL
Bolu-Dağkent (Tam): 25 TL
Bolu-Dağkent (İndirimli): 18 TL
Bolu-Highway (Tam): 33 TL
Bolu-Highway (İndirimli): 22 TL
Bolu-Akçaalan-Dereceören (Tam): 50 TL
Bolu-Akçaalan-Dereceören (İndirimli): 36 TL
Bolu-Abant (Tam): 100 TL
Bolu-Abant (İndirimli): 72 TL
Bolu-Karaağaç (Tam): 25 TL
Bolu-Karaağaç (İndirimli): 18 TL
Bolu-Organize (Tam): 36 TL
Bolu-Organize (İndirimli): 22 TL
Bolu-Çaydurt (Tam): 42 TL
Bolu-Çaydurt (İndirimli): 23 TL
Üniversite Hatları İndirimli: 18 TL
Kampüs İçi Ring: 8 TL
Bolu-Gölcük (Tam): 50 TL
Bolu-Gölcük (İndirimli): 36 TL
İkametsiz Öğrenci: 19 TL
Aktarma: 8 TL
Kredi Kartı: 45 TL
Uzun Hat Kredi Kartı: 60 TL
Taksi Ücretleri
İlk Açılış: 40 TL
Kilometre Başı: 40 TL
Bekleme (1 dk sonrası): 8 TL
Kısa Mesafe: 100 TL
Bu yeni tarifeler, Bolu'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Vatandaşlar ve yerel işletmeler bu zam kararının etkilerini değerlendirirken, Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, artan maliyetler ve hizmet kalitesinin korunması gerekliliği vurgulandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.