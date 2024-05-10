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At Yaylası'nda hukuka aykırı işgal müdahalesi: 13 noktaya yıkım

Bolu'da, At Yaylası'ndaki kaçak yapılaşma ile mücadelede yeni bir adım atıldı. Yerel yetkililer, 13 noktada telle çevrilen arazilere müdahale ederek yıkım işlemlerini gerçekleştirdi ve bölge halkına yasal uyarılarda bulundu.

Arzu Sarı
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At Yaylası'nda hukuka aykırı işgal müdahalesi: 13 noktaya yıkım mask
At Yaylası'nda hukuka aykırı işgal müdahalesi: 13 noktaya yıkım
At Yaylası'nda hukuka aykırı işgal müdahalesi: 13 noktaya yıkım
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Bolu’nun en gözde yaylalarından birisi olan At Yaylası'nda, yerel halkın geçmişten kalan ve hukuka aykırı şekilde telle çevirdiği 13 noktaya, yetkililer tarafından müdahale edildi. Jandarma güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım işlemleri, kaçak yapılaşmayla mücadelede önemli bir adım oldu.

At Yaylası'nda hukuka aykırı işgal müdahalesi: 13 noktaya yıkım

At Yaylası'ndaki Usulsüz İşgallere Son

Bolu'nun Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar gibi köylerinin ortak kullanım alanı olan At Yaylası, son zamanlarda kaçak yapılaşma sorunlarıyla gündeme geldi. Vatandaşların, atalarından kalan bu alanları telle çevirerek özel mülk gibi kullanmaları, bölgenin doğal yapısını ve yasal düzenlemeleri tehdit ediyordu. Bolu Valiliği ve yerel yönetimlerin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak yapılaşmayla mücadelede önemli bir adım attı.At Yaylası'nda hukuka aykırı işgal müdahalesi: 13 noktaya yıkım

Kaçak Yapılaşmaya Geçit Yok

Ekipler, kepçe yardımıyla telle çevrilen 13 farklı noktaya müdahale ederek, yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yetkililer, bu müdahalelerin sadece bir başlangıç olduğunu ve yaz aylarında da benzer kontrollerin sıklaştırılacağını belirtti. Bu süreçte, vatandaşların ekonomik zarara uğramamaları ve yasal olmayan yollara başvurmamaları için uyarılarda bulunuldu. Yaylalarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, bölge halkının doğal ve yasal sınırlar içerisinde hareket etmeleri istendi.

10 May 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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