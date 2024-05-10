Boluspor'un en önemli gelir kaynağı elinden alındı! Başkan Tanju Özcan’dan sert tepki

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, uzun yıllardır şehrin hem turistik hem de ekonomik bir simgesi olarak gösteriliyordu. Ancak son gelişmeler, Bolu kamuoyunu derinden sarstı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ani bir kararla parkın işletmesini Boluspor’dan alması, kentte büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Başkan Tanju Özcan’dan sert tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan bu değişikliği “Bolu’ya yapılan en büyük ihanet” olarak nitelendirdi. Özcan, 2040 yılına kadar belediyeye tahsis edilen parkın Boluspor'a gelir kaynağı olarak sunulduğunu ve bu gelirin Boluspor için hayati önem taşıdığını vurguladı. Gölcük'ün Boluspor'dan alınmasıyla birlikte, kulübün önemli bir gelir kaynağını kaybettiğini belirtti.

Tanju Özcan’dan milletvekillerine çağrı

Bolu’nun geleceği adına endişelerini dile getiren Başkan Özcan, Bolu’nun üç milletvekilini göreve çağırdı. Gölcük’ün geri alınması için siyasi destek arayan Özcan, milletvekillerine seslenerek, “Gölcük’ü Boluspor’un elinden aldıranlar olarak tarihe geçmeyin. Bolu'nun haklarını koruyun” dedi.

Özcan, ayrıca milletvekillerinin bu konuda gerekli adımları atmamaları durumunda, kendisinin ve Bolu halkının onlara olan güvenini yitireceğini de ekledi.

Bolu halkının tepkisi ve beklentileri

Bolu halkı da bu karara tepkili. Gölcük Tabiat Parkı’nın Boluspor tarafından işletilmesinin hem yerel ekonomiye hem de spor kulübüne büyük katkılar sağladığına inanan Bolulular, durumun yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Şehrin doğal mirasının, yerel değerleri destekleyecek şekilde yönetilmesinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Önümüzdeki süreç ne olacak?

Bu süreç, Bolu'nun hem ekonomik hem de sosyal yapısında önemli bir dönüm noktası olabilir. Bolu halkı, bu sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini beklemekte ve gözler şimdi yapılacak hamlelerde.