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Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni encümen üyeleri seçildi. Zerrin Yavuz Açıkalın ve Ekrem Çetinkaya İl Genel Meclisi'ni, Ahmet Süme ve Dursun Cantürk ise köy muhtarlarını temsilen seçildi.

Sadiye Dura
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Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu mask
Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu
Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu
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Bolu Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni seçilen meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla yapılan seçimlerde, İl Genel Meclisi ve köy muhtarlarından oluşan 4 yeni encümen üyesi belirlendi.

Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu

Seçim Yoğun Katılımla Gerçekleşti

31 Mart yerel seçimleri sonrası, Bolu Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısında muhtarların yoğun katılımı dikkat çekti. Birlik Müdürü Fatih Mehmet Önal'ın 2023 yılı kesin hesap cetveli ve faaliyet raporunu okumasının ardından, meclis üyeleri ve muhtarlar 4 asil üye seçimi için oy kullandı.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu

Gizli oylama sonucunda, İl Genel Meclisini temsilen Zerrin Yavuz Açıkalın 83 oy ve Ekrem Çetinkaya 64 oy alarak birlik encümenine seçildi. Diğer adaylar CHP'li Erhan Beykoz 60 oy, Özcan Güler ise 13 oy aldı. Köy muhtarlarını temsilen ise Banaz Köyü Muhtarı Ahmet Süme 78 oyla ve Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Cantürk 51 oyla birlik encümenine seçilen isimler oldu. Taşoluk Köyü Muhtarı Erdal Atalay ise rakibi Dursun Cantürk ile aynı sayıda oy alınca kura çekimine gerek olmadığını belirterek çekildiğini açıkladı.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu

Seçilen Üyelerden Teşekkür Mesajları

İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, seçimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Köylere hizmet götürme birliği seçimimizi tamamladık. Seçimlerde iradesini sandığa yansıtan tüm muhtarlarımıza ve merkez il genel meclisi üyelerimize teşekkür ederiz," dedi.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu

İl Genel Meclis Üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis toplantımızı Vali Yardımcımız Abdullah Şen Başkanlığında, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve değerli muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. İl Genel Meclis başkanım Ekrem Çetinkaya ve Banaz Köyü Muhtarımız Ahmet Süme ve Semerciler Köyü Muhtarımız Dursun Cantürk İle birlikte birlik encümeni olarak seçildik. Bizlere her zaman destek olan muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, seçimlerimizin Bolumuza ve köylerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri tamamlandı: Yeni Üyeler Belli Oldu

# Medya, destek, chp

10 May 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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