Özgür Özel’den Tanju Özcan’a, “Hatta yapma şansımız yok!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yerel seçimler sonrasında elde edilen belediye başkanlıklarını ziyaret ederek, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Yeni dönemde belediyelerde liyakat vurgusu

Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, CHP'li belediyelerin liyakat ve şeffaflığa büyük önem vereceğini belirtti. Belediye kaynaklarının adil ve etik bir şekilde kullanılması gerektiğine değinen Özel, partilileri merkeze alan yaklaşımlardan kaçınmanın önemine işaret etti.

Şeffaflık ve doğru yönetim çağrısı

CHP lideri, tüm belediye başkanlarına şeffaf ve doğru yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi. Özel, yapılan hataların derhal düzeltilmesi gerektiğini ve liyakatın her zaman öncelikli olduğunu ifade etti.

Hata yapma lüksümüz yok

Özgür Özel, CHP belediyelerinde hata yapma lükslerinin olmadığını belirtti. Belediyelerin, halka hizmet etmek ve genel yararı gözetmek amacıyla var olduğunu, bu nedenle her türlü atamanın büyük bir dikkatle yapılması gerektiğini vurguladı.

Belediyelerde yeni bir yaklaşım

Özel, CHP yönetimindeki belediyelerin, Atatürk'ün ideallerine uygun olarak yönetileceğini ve belediye kaynaklarının sadece halkın yararına kullanılacağını söyledi. Bu yeni yaklaşımın, partinin genel politikası olarak benimsendiğini ve bu doğrultuda adımlar atılacağını belirtti.

Atatürk'ün partisinin iktidar olma zamanı geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün kurduğu partinin iktidar olma zamanının geldiğini vurgulayarak, tüm partililere büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Özel, partililerden bu yeni dönemde Atatürk'ün değerlerine uygun şekilde hareket etmelerini istedi.