Göz gözü görmeyecek! Nefes dahi alamayacaksınız! Bu sefer çok köyü geliyor vaziyet alın

Türkiye, Afrika'nın kuzeyinden ve Suriye üzerinden gelen çöl tozlarının etkisi altına girerken, aynı zamanda Orta Akdeniz'den yeni bir yağışlı sistemin de etkisine maruz kalacak. Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava kalitesindeki düşüş ve görüş mesafesindeki azalmaya dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor.

Çöl Tozları ve Yeni Yağışlı Sistemle Değişen Hava Koşulları

Fevzi Burak Tekin, Afrika'nın kuzeyi ile Suriye üzerinden gelen çöl tozlarının Türkiye'nin havasını cuma ve cumartesi günleri etkileyeceğini belirtiyor. Özellikle Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava kızıl bir renge bürünecek ve görüş mesafesi daralacak. Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı yoğun olacak.

Kuvvetli Yağışlar ve Fırtına Bekleniyor

Tekin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin cuma gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacağını vurguluyor. Cumartesi günü ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarılıyor.

Şiddetli Fırtınalar Batı Kesimlerde Etkili Olacak

Tekin, yeni yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerinde şiddetli fırtınaların beklendiğini açıklıyor. Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde rüzgarların esmesi bekleniyor. Denizlerde de fırtına uyarısı yapılıyor; özellikle Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına şeklinde rüzgarlar esecek.

Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma günü 25, cumartesi 21, pazar günü ise 16 dereceye düşeceği öngörülüyor. İstanbul'da kuzey kesimlerde fırtına ile birlikte yağış bekleniyor ve cumartesi günü yağışın kuvvetli olması tahmin ediliyor. İzmir'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kuzeyli yönlerden fırtına bekleniyor.