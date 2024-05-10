TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

TMMOB'nin net tepkisi: Gerici eğitim modeline ret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı ciddi endişelerini dile getirdi. Erol Perçin'in açıklamalarıyla, bu yeni müfredatın laiklik ve bilimsel değerleri nasıl göz ardı ettiğini kamuoyu ile paylaştılar.

Eğitimde dönüşüm ve toplumsal çıkmazlar

AKP'nin iktidarında eğitim alanında yapılan köklü değişiklikler, toplumun temel değerlerini ve ilerlemesini tehdit eder noktaya geldi. TMMOB, bu dönüşümlerin toplumu geriye götürdüğünü ve çağ dışı politikaların etkisini artırdığını vurguluyor.

Eğitimde artan dini vurgu ve laik eğitime darbe

Hükümetin eğitim politikaları, dini değerleri ön plana çıkararak laik eğitim ilkelerini zayıflatıyor. TMMOB, dini temalı eğitimin bilimsel ve laik eğitim standartlarını nasıl bozduğunu ele alıyor.

Bilimsel eğitimden uzaklaşma ve olası sonuçları

Yeni müfredat, bilimsel derslerin kapsamını daraltarak Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında geri kalmasına yol açabilir. TMMOB bu değişikliklerin mühendislik ve mimarlık eğitimini nasıl olumsuz etkileyeceğini detaylandırıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile yapısında gerileme

Model, aile ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini geleneksel İslam hukuku çerçevesinde yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. TMMOB, bu yaklaşımın modern toplumsal değerlerle çatıştığını ve özellikle kadınların toplumdaki yerini nasıl olumsuz etkilediğini açıklıyor.

TMMOB'un kararlı duruşu ve topluma çağrısı

TMMOB, bilimsel ve laik eğitim anlayışının korunması gerektiğini vurgulayarak, bu yönde kararlı bir mücadele yürüteceklerini duyurdu. Eğitimdeki gerici dönüşüme karşı duracaklarını ve toplum yararı için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.