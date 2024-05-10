- Gündem

TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne sert bir tepki gösterdi. Modelin laiklik ve bilim değerlerini tehdit ettiğini belirten TMMOB, bu eğitim müfredatının toplumsal ve teknolojik ilerlemeye zarar vereceğini vurguluyor.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında mask
TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında
TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında
+7
Haber albümü için resme tıklayın

TMMOB'nin net tepkisi: Gerici eğitim modeline ret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı ciddi endişelerini dile getirdi. Erol Perçin'in açıklamalarıyla, bu yeni müfredatın laiklik ve bilimsel değerleri nasıl göz ardı ettiğini kamuoyu ile paylaştılar.

TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

Eğitimde dönüşüm ve toplumsal çıkmazlar

AKP'nin iktidarında eğitim alanında yapılan köklü değişiklikler, toplumun temel değerlerini ve ilerlemesini tehdit eder noktaya geldi. TMMOB, bu dönüşümlerin toplumu geriye götürdüğünü ve çağ dışı politikaların etkisini artırdığını vurguluyor.TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

Eğitimde artan dini vurgu ve laik eğitime darbe

Hükümetin eğitim politikaları, dini değerleri ön plana çıkararak laik eğitim ilkelerini zayıflatıyor. TMMOB, dini temalı eğitimin bilimsel ve laik eğitim standartlarını nasıl bozduğunu ele alıyor.TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

Bilimsel eğitimden uzaklaşma ve olası sonuçları

Yeni müfredat, bilimsel derslerin kapsamını daraltarak Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında geri kalmasına yol açabilir. TMMOB bu değişikliklerin mühendislik ve mimarlık eğitimini nasıl olumsuz etkileyeceğini detaylandırıyor.TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile yapısında gerileme

Model, aile ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini geleneksel İslam hukuku çerçevesinde yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. TMMOB, bu yaklaşımın modern toplumsal değerlerle çatıştığını ve özellikle kadınların toplumdaki yerini nasıl olumsuz etkilediğini açıklıyor.TMMOB’dan yeni müfredat tepkisi: Eğitimde laiklik ve bilim tehdit altında

TMMOB'un kararlı duruşu ve topluma çağrısı

TMMOB, bilimsel ve laik eğitim anlayışının korunması gerektiğini vurgulayarak, bu yönde kararlı bir mücadele yürüteceklerini duyurdu. Eğitimdeki gerici dönüşüme karşı duracaklarını ve toplum yararı için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

# eğitim, türkiye, teknoloji, aile

10 May 2024 - 16:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL