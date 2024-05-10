Türkiye'de yeraltı suları tehlikesi: Obruklar ve çölleşme riski alarm veriyor

Yeraltı Suyunun Azalması ve Obruk Tehdidi

Türkiye genelinde yeraltı su kaynaklarının giderek azalması ve obrukların sayısının artması, çevresel bir krizin habercisi. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde bu durum daha belirgin hale gelmiş durumda. Uzmanlar, yerleşim alanları için ciddi bir tehdit oluşturan daha derin obrukların oluşmasına dikkat çekiyor. Bu tehdit, Anadolu'nun kuzeyine doğru yayılmaya başlamış durumda.

Konya, Türkiye'nin en büyük tarım arazilerine sahip şehirlerinden biri olarak bilinir. 2023 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin dekar tarım arazisi sulandı. Kayıtlı kuyu sayısı 40 bin civarında iken, kayıt dışı sulama kuyularının bu rakamın üç katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Bu kayıt dışı kullanılan kuyulardan yapılan vahşi sulama sonucunda obruk oluşumları ciddi bir risk oluşturmaya başladı.

Çölleşme Tehlikesi Artıyor

Son birkaç yıl içinde Konya Ovası, metrekareye 300 milimetre seviyesinin altında yağış alarak çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, yeraltı su seviyesindeki dramatik düşüşlerin yağış azlığıyla desteklendiğini belirtiyor. Arık, gelecek 100 yıl içinde iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların artacağını ve ekstrem hava olaylarına daha sık rastlanacağını ifade ediyor. Bu durum, seller, taşkınlar gibi negatif etkilerin yanı sıra obruklar ve yer yarıklarının genişlemesine neden oluyor.

Yerleşim Alanları İçin Büyük Risk

Obruk oluşumları ve çökme yapıları, yerleşim alanları için ciddi bir risk teşkil ediyor. Prof. Dr. Arık, son ölçümlerde onlarca metrelik seviye düşümlerinin tespit edildiğini belirtiyor. Şu anda AFAD'ın sistemine kaydedilen yaklaşık 620 obruk bulunuyor. Bunlar derin, kuyu şeklindeki obruklar olup, binlerce sığ derinlikte çökme yapıları da mevcut. Bu yapıların, yakın bölgelerde daha derin obrukların oluşması durumunda yerleşim alanları için ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulanıyor.

Tarımsal Sulama ve Çevresel Etkileri

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, tarım arazilerinde yapılan vahşi sulamanın çok verim almak için yanlış bir yöntem olduğunu belirtiyor. Çiftçilere sulamayı zamanında ve bitkinin ihtiyacı olan dönemlerde yeterli miktarda yapmaları gerektiği öğütleniyor. Çok sık ve yoğun sulama, bitkilerde verim kaybına ve mantari hastalıkların gelişmesine neden oluyor. Çiftçilerin kıt olan su kaynaklarını dengeli ve düzenli kullanmaları gerektiği vurgulanıyor.