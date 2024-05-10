10 May 2024 - 18:00- Gündem G:

Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliği koruma altına almak için nilüfer çiçeği ve salep bitkisine gözü gibi bakıyor. Bu bitkileri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor.

Arzu Sarı
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Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var! mask
Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!
Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!
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Nilüfer çiçekleri, doğanın nadide hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor. Lotus çiçeği olarak da bilinen bu çiçekler, suyun dibindeki çamurda kök salarak metrelerce uzun saplarıyla yüzeye çıkar. Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı düşünülen tohumları, güneşin ışığıyla birlikte su yüzeyine çıkarak eşsiz bir manzara yaratır. Mayıs'tan Kasım ayının sonuna kadar açan bu çiçekler, doğal güzellikleriyle büyülüyor.

Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!

Nilüferleri koparmanın ağır bedeli

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliği koruma altına almak için nilüfer çiçeklerini Kaşıkçı Elması gibi titizlikle koruyor. Nilüfer çiçeklerini koparmanın, doğanın dengelerini bozacağına inanıldığından, buna teşebbüs edenlere biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor. Nilüfer çiçekleri büyük yeşil yaprakların arasında açtığından, bu caydırıcı cezalar, koruma çabalarını güçlendiriyor.
Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!

Salep bitkisi koparana da ağır cezalar

Salep bitkisi de koruma altındaki diğer önemli türlerden biri. Jandarma ve doğa koruma ekipleri, bu bitkiyi izinsiz toplayan kişilere karşı operasyonlar düzenliyor. 30 kilogram salep bitkisini izinsiz toplayan kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri için 775 bin lira ceza kesiliyor. El konulan bitkiler tekrar doğaya kazandırılmak üzere koruma müdürlüğüne teslim ediliyor.

Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!

Nilüfer çiçekleri için güvenlik tedbirleri

Bölgedeki nilüfer çiçeklerini korumak için sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kamera sistemleri ve güvenlik ekipleri sürekli gözetim yaparken, ziyaretçilere bu çiçeklere zarar vermenin ağır sonuçları olduğu hatırlatılıyor. Yerel yönetimler ve koruma ekipleri, biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi için birlikte çalışıyor.Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!

Ekoturizm ve nilüfer çiçekleri

Nilüfer çiçekleri, yaz boyunca bulundukları gölde doğal ortamlarında yerel ekosisteme katkı sağlarken, ekoturizmin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Nilüfer gölü ve çevresindeki alanlar, doğa severler ve turistler için çekici bir destinasyon olarak biliniyor. Bu güzelliklerin farkına varan ziyaretçiler, bu ekosistemi korumanın önemini kavrıyor.Bu ikisine dokunan yandı! 400 bin liraya yakın cezası var!

Biyolojik çeşitliliğin korunması için bireylerin çevre bilinciyle hareket etmesi ve ekosistemin korunmasının ne kadar önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Yasalar ve cezalar caydırıcı bir etkiye sahip olsa da, çevreyi koruma sorumluluğu her bireyin görevi olarak görülmelidir.

# çevre, doğa

10 May 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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