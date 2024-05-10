40 Yaş üstü kadın ve erkeğin sorunu… Glokom riskine karşı önleminizi alın!

Glokom tehlikesi

Glokom, göz içi basıncının yükselmesiyle görme sinirine zarar veren ve belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Özellikle 40 yaş sonrası bireylerde daha sık görülür ve erken teşhis edilmediği takdirde kalıcı körlüğe neden olabilir. Prof. Dr. Abdullah Özkırış, düzenli göz muayenelerinin bu tehlikeli hastalığı erken evrede yakalayabilmenin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Kimler daha savunmasız?

Ailede glokom öyküsü bulunanlar, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olanlar glokom için yüksek risk taşır. Erken yaşlarda başlayan düzenli kontroller, bu risk grubundaki bireyler için özellikle önemlidir.

Yıllık kontrollerin kritik rolü

Düzenli göz muayeneleri, glokomun erken teşhisinde kilit rol oynar. Prof. Dr. Abdullah Özkırış, herkesin 40 yaşından sonra yıllık göz kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgular. Özellikle risk altındaki bireylerin altı ayda bir detaylı muayene olmaları önerilir.

Glokom nasıl tespit edilir?

Glokom tanısı karmaşık bir süreçtir ve yüksek göz tansiyonunun ötesine geçer. Gözün arkasındaki görme siniri detaylı bir şekilde incelenir, korneanın kalınlığı ve periferik görme alanı değerlendirilir. Bilgisayarlı görme testleri ve optik koherens tomografi (OCT) cihazları ile yapılan incelemeler, doğru tanı için esastır.

Glokomla mücadelede iki ana yaklaşım

İlaç tedavisi, glokomun ilk aşamada ele alınış şeklidir; göz tansiyonunu düzenlemeyi amaçlar. İlaçlarla kontrol altına alınamayan durumlarda ise cerrahi müdahaleler devreye girer. Her iki tedavi yöntemi de gözün mevcut durumunu korumayı hedefler ve hastalığın ilerlemesini önler.

Önleme ve düzenli izleme

Glokomdan kaynaklanan görme kayıpları kalıcıdır, bu nedenle düzenli göz muayeneleri büyük önem taşır. Risk altındaki bireyler, belirlenen aralıklarla göz sağlığını kontrol ettirmeli ve tedavi protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Bu süreç, potansiyel görme kayıplarını en aza indirgeme şansı sunar.