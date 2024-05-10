Hazine ve maliye bakanlığı sessizliğini koruyor. Uzmanlar altın severleri uyardı. Altın üretimindeki kısıtlamalar devam mı edecek?

Yeni kısıtlamalar yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen sene altın için bazı kısıtlamalar koymuştu. Bu durum altın severleri üzmüş ve kısıtlamaların kalkması için 2024 yılını beklemeye başlanmıştı. Bu sene için henüz bir açıklama gelmedi ama uzmanlar altın severler le tahminlerini paylaştılar kısıtlamalar kalkmıyor bu yılda çeyrek ve yarım gramlık altınlar üretilmiyor hatta kısıtlamalara yeni eklemeler olacak.

En düşün seviye 1 gram olarak belirlendi

Uzmanların tahminlerine göre kısıtlamalar bitmiyor üstüne üstlük yeni kısıtlamalar gelecek. Bu kısıtlamalar 2023 yılında çeyrek ve yarım gram altınların üretiminin kısıtlanmasıyla başladı. Altın severler bu durumun 2024 yılında değişmesini beklerken bu yıl da gram altında en düşük seviye 1 gram olarak belirlendi. Uzmanlar açıkladı kısıtlamaların devam ettiği gibi yeni kısıtlamalarda bizleri bekliyor. Üretimlerde yeni üretim kısıtlamaları geliyor.

İlk kısıtlama 22 ayar altına

Hazine ve maliye bakanlığından hala bir açıklama gelmezken uzmanların tahminleri hız kesmeden devam ediyor. Altın üretiminde kısıtlamaların bizi beklediğini söyleyen uzmanlar başlangıçta kısıtlamaların en düşük seviyesi 1 gram olarak belirlenen altının 22 ayar altın ile başlayacağını uzun bir süre de sadece onda olacağını ardından ise sıranın 24 ayar altına geleceğini söylüyorlar.

Uzmanlarımızın görüşleri altın kısıtlamalarının devam edeceği ve 22 ve 24 ayar altına yeni kısıtlamaların geleceği yönün yatırımcılar, altın severler ve ilgililerine duyurulur. Uzman görüşlerini dikkate almalarını öneririz.