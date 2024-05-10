Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan çalışma sonucuna göre Elyül ayında doğan çocukların zihinsel aktivite konusunda en etkin bireyler olduğu anlaşıldı. Eylül ayı doğumlu olan yani Başak ve Terazi burçları en zeki burçlar olarak açıklandığı araştırmada ise hiç beklenmedik bir burç en az zeka seviyesine sahip olarak gösterildi.

En zeki Eylül doğumlu çocuklar

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan çalışma sonucu ulusal basın ile paylaşıldı. Açıklanan verilere göre; Bir milyondan fazla 6 ila 15 yaş arasında çocuk üzerinde yapılan araştırmada çocukların derslere katılımları, ev ödevleri ve dönem ödevlerine iştirakleri ve inovatif olarak ortaya koydukları projeler incelendi. Bir yıl süren araştırma sonucunda en çok okul projelerine katkıda bulunan çocukların Başak ve Terazi burçları çocukları olduğu anlaşıldı.

En sportif burç aslan burcu çocukları

Yapılan araştırmada ortaya çıkan başka bir ilginç sonuç ise fiziksel aktivite konusunda en başarılı olan çocukların Aslan ve Yengeç burcu çocuklar olduğunu ortaya koydu. Bu iki burca mensup çocukların okul sporlarına ve kurumsal fiziki aktivitelere katılım oranının diğer burç çocuklarına nazaran çok daha fazla olduğu anlaşıldı.

En akıllı ve en sportif olanlar onlar

Araştırmanın sonuç açıklamasında en zeki burçların Başak ve Terazi burçları çocukları olduğu, En sportif burçların ise Aslan ve Yengeç burcu çocuklar olduğunu ortaya çıktı. Diğer burç çocuklarının ise farklı ve çeşitli alanlarda başarılı olduğu bölümler bulunuyor. Ailelerin çocuklarının daha başarılı olması için bedensel ve zihinsel ilgi kapasitesine göre eğitim almasını sağlaması gerekiyor.

Yapılan çalışmanın yeni versiyonunun 2024 yılı içerisinde devam ettirileceği ve ABD Ulusal eğitim performansının artırılması için pilot olarak uygulamaya sokulacağı belirtildi. Tüm dünyada ilgi ile takip edilen araştırmanın yeni verilerinin 2024 yılı Eylül ayı içerisinde açıklanacağı bildirildi.