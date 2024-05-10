- Astroloji

Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar

Burçlarına göre zekâ seviyeleri belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada okul çağındaki çocuklarım doğum zamanlarına göre zeka seviyeleri araştırıldı. Enteresan sonuçlara ulaşılan araştırmada bakın ne sonuçlar çıktı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar mask
Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar
Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan çalışma sonucuna göre Elyül ayında doğan çocukların zihinsel aktivite konusunda en etkin bireyler olduğu anlaşıldı. Eylül ayı doğumlu olan yani Başak ve Terazi burçları en zeki burçlar olarak açıklandığı araştırmada ise hiç beklenmedik bir burç en az zeka seviyesine sahip olarak gösterildi.

Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar

En zeki Eylül doğumlu çocuklar

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan çalışma sonucu ulusal basın ile paylaşıldı. Açıklanan verilere göre; Bir milyondan fazla 6 ila 15 yaş arasında çocuk üzerinde yapılan araştırmada çocukların derslere katılımları, ev ödevleri ve dönem ödevlerine iştirakleri ve inovatif olarak ortaya koydukları projeler incelendi. Bir yıl süren araştırma sonucunda en çok okul projelerine katkıda bulunan çocukların Başak ve Terazi burçları çocukları olduğu anlaşıldı.

Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar

En sportif burç aslan burcu çocukları

Yapılan araştırmada ortaya çıkan başka bir ilginç sonuç ise fiziksel aktivite konusunda en başarılı olan çocukların Aslan ve Yengeç burcu çocuklar olduğunu ortaya koydu. Bu iki burca mensup çocukların okul sporlarına ve kurumsal fiziki aktivitelere katılım oranının diğer burç çocuklarına nazaran çok daha fazla olduğu anlaşıldı.

Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar

En akıllı ve en sportif olanlar onlar

Araştırmanın sonuç açıklamasında en zeki burçların Başak ve Terazi burçları çocukları olduğu, En sportif burçların ise Aslan ve Yengeç burcu çocuklar olduğunu ortaya çıktı. Diğer burç çocuklarının ise farklı ve çeşitli alanlarda başarılı olduğu bölümler bulunuyor. Ailelerin çocuklarının daha başarılı olması için bedensel ve zihinsel ilgi kapasitesine göre eğitim almasını sağlaması gerekiyor.

Bu burçlar en zeki olanlar, bu burçlar ise en sportif olanlar

Yapılan çalışmanın yeni versiyonunun 2024 yılı içerisinde devam ettirileceği ve ABD Ulusal eğitim performansının artırılması için pilot olarak uygulamaya sokulacağı belirtildi. Tüm dünyada ilgi ile takip edilen araştırmanın yeni verilerinin 2024 yılı Eylül ayı içerisinde açıklanacağı bildirildi.

# eğitim

10 May 2024 - 10:55 - Astroloji

Mahreç  Sadiye Dura

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