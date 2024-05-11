Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

PERSONEL KIYAFETİ VE KUMAŞ ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İZZET BAYSAL ÜN İZZET BAYSAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

PERSONEL KIYAFETİ VE KUMAŞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/608446

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İZZET BAYSAL ÜN İZZET BAYSAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Gölköy Yerleşkesi Merkez/BOLU 14300 BOLU MERKEZ/BOLU c) Telefon ve faks numarası : 3742534614 - 3742535236 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : PERSONEL KIYAFETİ VE KUMAŞ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : PERSONEL KIYAFETİ VE KUMAŞ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin süresi 12 Aydır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından posta, e-posta, faks, EKAP aracılığıyla ile verilen malzeme siparişleri; sipariş yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ayniyat tüketim depoya teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri (haftaiçi 08:00/16:00) ve istenilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir. Sözleşme konusu mallar sözleşme bitimine kadar peyder pey teslim edilecek olup, süresi içerisinde teslim edilmeyen siparişlerle ilgili olarak iş bu sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.06.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.